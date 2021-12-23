لقمان ورابعة.. طموح ماليزي نحو العالمية

المصدر: إعداد - فاتن صبح

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مساعيهما للتوسع نحو العالمية وتطوير أعمال شركتهما في مجال الهندسة الداخلية دفعت بكل من لقمان الحكيم أحمد سبكي، ورابعة العدوية رسول، فكانت مشاركة «IDW» الماليزية الفاعلة في «إكسبو 2020 دبي».



ويشير المؤسسان، بحسب تقرير موقع «أوتوسان» إلى أن المشاركة لا تقتصر على الصناعة المحلية وحسب، وأن مبادرة التواجد في إكسبو العالمي واحدة من النشاطات الأساسية لاستلهام الجديد من الأفكار، وتوسيع رقعة الانتشار في هذا المجال.



فرصة

وتحدث لقمان قائلاً: «غالباً ما تحضر شركتنا كافة معارض إكسبو كل خمس سنوات، بالنسبة لنا الفرص التي توفرها هذه الفعاليات يمكن أن توظف على الدوام، لإيجاد أفكار جديدة ليس على مستوى دبي فقط، بل على امتداد رحلتنا لاكتشاف العالم».



ويلفت لقمان كذلك إلى أن الجائحة التي ضربت العالم، وأجبرت الناس على ملازمة بيوتها لعامين تقريباً، الأمر الذي أنشأ تحديات كبيرة لناحية الإنتاج، وبات من الصعب إيجاد أفكار ملهمة في عالم التصميم.



حماسة

ويضيف: «بعد أن اعتدنا على الوضع الجديد أصبحنا أكثر تفاؤلاً واندفاعاً للعمل، وهكذا نشعر بالحماسة في الشركة للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، والعودة بأفكار إبداعية حديثة».



وأكد أن أكثر ما لفت شركة «IDW» وجود الأجنحة الاستثنائية لـ192 دولة من حول العالم، وتواجد مئات الثقافات والتصاميم في مكان واحد ضخم على أرض الواقع في مدينة هي الأسرع نمواً في العالم.



تطور

وقد ألهمت التجربة الثنائي الماليزي بكثير من الأفكار لتصاميم المستقبل، وعلق لقمان على المسألة معتبراً أنه في خلال 30 عاماً عرفت دبي بوتيرة تطورها السريع كمدينة ذات البرج الأطول في العالم ومراكز التسوق الأكثر فخامة، كما الأبنية ذات الهندسية العمرانية بطرازها الأوروبي.



وتابع مؤكداً أنهما يشعران بحماسة عارمة للعودة إلى بلديهما محملين بأجواء دبي الساحرة، ونقلها إلى بيوت ماليزيا، لإضفاء لمسات استثنائية مفعمة بالحداثة والفخامة.