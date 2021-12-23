"إكسبو في أسبوع": استنفار لنصرة "اللغة العربية" .. واستعدادات استثنائية لرأس السنة

المصدر: وام

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استنفر "إكسبو 2020 دبي" الجهود والطاقات العربية في سبيل حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي شهدها الاسبوع الجاري بحضور عدد كبير من المسؤولين والمختصين من كافة الدول العربية، فيما واصل الحدث العالمي تحضيراته لاحتفالات استثنائية برأس السنة الميلادية.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في تقرير "إكسبو في أسبوع" أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه الثاني عشر.

قمة "العربية"..

وشهد إكسبو 2020 دبي، فعاليات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية التي ناقشت قضايا "لغة الضاد" في مجالاتها وموضوعاتها المختلفة من أجل إثراء الحوار وتقديم تجارب مميزة، إلى جانب مناقشة أهم توصيات تقرير «حالة اللغة العربية ومستقبلها» الصادر عن وزارة الثقافة والشباب في ديسمبر 2020.

وأصدرت القمة في ختام أعمالها حزمة من التوصيات شملت اقتراح وضع سياسات لغوية وتعيين مؤسسات مرجعية تضع التشريعات والقوانين وتطوير آليات عمل مجامع اللغة العربية، وتعزيز التنسيق بين الجوائز العربية المختلفة، كما أوصت بقرار ميثاق إعلامي عربي مشترك يعنى باللغة العربية في الإعلام وتأسيس وحدة حكومية لتعزيز المحتوى الإعلامي العربي وإنشاء لجان استشارات تخصصية: لغوية إعلامية اقتصادية تعليمية.

وأوصت القمة بتفعيل الشراكة بين الإعلام ومراكز البحث العلمي في مختلف التخصصات الإنسانية واللغوية والعلمية وإقرار مقرر للغة العربية بكليات الإعلام وأقسامها في الجامعات العربية وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة باستعمال العربية في الفضاء العام، كما دعت إلى إنشاء مرصد عربي للكتاب، والحد من ظاهرة قرصنة الكتب والتوعية بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وصياغة قانون عربي مشترك لانتقال الكتب والمعرفة بين الدول العربية.

طابع أممي..

أضفى «إكسبو 2020 دبي» طابعاً أممياً على الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي وافق /18 ديسمبر من كل عام/، حيث حضر الحفل نخبة من العقول والمتخصصين والمهتمين بلغة الضاد، ضمن فعاليات «مستقبل اللغة العربية - جسر بين الحضارات»، التي تحتفي باللغة والثقافة والتراث العربي، ودار النقاش حول ماضي اللغة العربية المزدهر واحتضانها ثقافات عديدة، بدءاً من الكتابة على ورق البردي وصولاً إلى اليوم، حيث تحديات المحتوى الرقمي ولغة البرمجة.

وزراء الثقافة..

استضاف إكسبو 2020 دبي فعاليات الدورة 22 للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في العالم العربي بمشاركة 18 وزيراً مسؤولاً عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة «الإيسيسكو»، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والمجلس العالمي للمعالم والمواقع «إيكوموس»، والهيئة العربية للمسرح.

وركّزت الدورة الثانية والعشرين على جملة من الموضوعات، أبرزها تقرير حالة اللغة العربيّة ومستقبلها الذي تصدره وزارة الثقافة والشباب في الامارات بالشراكة مع المجلس الاستشاري للغة العربية؛ وبحث سبل التعاون لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات الثقافة والتراث واللغة العربية وتطويرها.

البردة..

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وبتنظيم من وزارة الثقافة والشباب، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من فعاليات مهرجان البُردة تحت شعار «مساحات للعبور.. عوالم للاكتشاف» الذي تضمن هذا العام حلقات نقاشية وورش عمل وجلسات حوارية.

وأتاح المهرجان للحضور فرصة التعرف على أشكال الفن الإسلامي والاستمتاع بالعروض المستوحاة من الثقافات المختلفة في العالم الإسلامي، كما تضمن 15 معرضاً للأعمال الفنية الإسلامية، إضافة إلى 10 عروض مباشرة من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

الأيام الوطنية..

احتفى إكسبو 2020 دبي، باليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، بحفل مميز بدأ بمراسم رفع العلم في ساحة الوصل، تبعها تقديم عرض ثقافي موسيقي لفرقة كورال «سوار» القطرية، فضلاً على العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، كما احتفلت جمهورية أنغولا بيومها الوطني في جناحها الكائن في «إكسبو 2020 دبي» بباقة من الفعاليات التراثية التقليدية والعصرية لزوار إكسبو.

واحتفلت جامعة الدول العربية بيومها الفخري في «إكسبو 2020 دبي»، من خلال فعاليات عدة بدأت في ساحة الوصل بخطابات رسمية، سلطت الضوء على القواسم المشتركة بين الشعوب العربية، تلاها عرض موسيقي، ضم مقطوعات مختارة من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة للجامعة.

زيارات..

واصلت أعداد زوار إكسبو 2020 دبي وتيرتها المتصاعدة حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفاً و591 زيارة، وذلك منذ انطلاق الحدث العالمي وحتى 20 ديسمبر الجاري، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة "كوفيد19"، ما يضمن زيارة آمنة واستثنائية لجميع رواد الحدث.

وبالنسبة لمنصة إكسبو الافتراضية؛ فقد ارتفع عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 إلى 31.6 مليون خلال نفس الفترة، مدفوعة بشكل أساسي بالعروض الحيّة التي تُبث على منصة إكسبو الافتراضية، والتي تُتيح للزوار القيام بجولة افتراضية تفاعلية حية مخصصة من خلال الموقع..

رأس السنة..

تتواصل التحضيرات على قدم وساق في كافة أرجاء إكسبو 2020 دبي استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية حيث تقرر أن تكون الأبواب مفتوحة في ليلة الاحتفال حتى الـ 5 فجراً، فيما تستقبل الأجنحة زوارها حتى الرابعة صباحاً من الليلة ذاتها، وسيواكب إكسبو بدء احتفالات الدول حول العالم استقبالها العام الجديد، بدءاً من الثالثة عصراً والتي ستتواصل حتى الساعة الرابعة، من جهته سيشهد المعرض احتفالات ضخمة ومتنوعة لاستقبال العام الجديد، فيما سيكون هناك عد تنازلي بانتهاء العام 2021 وبدء العام 2022 في ساحة الوصل تصاحبه الكثير من المفاجآت المبهرة في هذه الليلة.