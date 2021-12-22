نجوم من العالم تشارك جمهور إكسبو 2020 دبي الاحتفال بعيد الميلاد

المصدر: البيان

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حرصاً من إكسبو 2020 دبي على جعل الموسيقى جزءاً أساسياً من موسم الاحتفالات، يقدم الحدث الدولي مراسم احتفال ممتعة بعيد الميلاد، تشتمل على عروض أداء حية على المستوى المحلي والعالمي، تنطلق في 24 و25 ديسمبر الجاري على منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم.

وفي عشية عيد الميلاد تحيي فرقة غريغوريان تشانت المقيمة في دبي عرضاً مستقلاً لتراتيل عيد الميلاد في مسرح دبي ميلينيوم، وتتألف الفرقة من أعضاء من مختلف البلدان وهي: أرمينيا وكوبا وروسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستؤدي الفرقة عرضها المميز لموسيقى الجاز فيوجن، المستلهمة من عمالقة موسيقى الجاز مثل كيني غاريت.

وفي 24 ديسمبر أيضاً، يقدم الموسيقي الأمريكي نايا إيزومي عرضاً ممتعاً على مسرح دبي ميلينيوم يتضمن مقطوعات من موسيقاه العالمية التي تركز على الغيتار وتمزج بين موسيقى الجاز والبلوز والسول. وأعرب الفنان عن حماسه إزاء مشاركة موسيقاه مع "جمهور جديد في بلد جديد"، متمنياً أن يبث عرضه التفاؤل في نفوس الجماهير ويشغلهم عن توتراتهم.

وتقدم جوقة إنجيل مجتمع لندن عرضيها يومي 24 و25 ديسمبر في حديقة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم على التوالي. وتتكون الفرقة من مغنين وموسيقيين متمسكين بتقاليد الكنيسة الإنجيلية والخمسينية في المقام الأول، وتشكلت الفرقة في عام 1982، وأحيت أول حفل لها في عام 1983 في منطقة نوتينغ هيل بلندن. وتتطلع الفرقة إلى الاحتفال العام المقبل بإكمال 40 عاماً من مسيرتها في مجال الموسيقى. وأشارت الفرقة إلى أن إكسبو 2020 دبي "هو منصة عالمية رائعة تتيح للفنانين أن يكونوا على مرأى ومسمع العديد من الزوار من مختلف الجنسيات"، وتهدف الفرقة إلى نشر رسالة التسامح والاحترام.

وفي يوم عيد الميلاد، سوف تبث المغنية والممثلة الفلبينية ليا سالونغا، التي اشتهرت بأدوارها في المسرح الموسيقي، وأدائها للأصوات الغنائية لاثنتين من أميرات أفلام ديزني، أجواء الاحتفالات بالميلاد على منصة اليوبيل، حيث ستقدم مزيجا من مقطوعات العطلات وموسيقى البوب والمسرح الموسيقي. وتشتاق المغنية ليا إلى أجواء المشاركة التي فاتتها أثناء فترة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كوفيد-19، وتتطلع إلى زيارة دبي مرة أخرى، كونها آخر مدينة قدمت فيها عرضاً قبل فترة الإغلاق.

وسيستمتع الجمهور بحفل يحييه المغني وعازف البيانو وكاتب الأغاني البريطاني جو ستيلغو في حديقة اليوبيل يوم 25 ديسمبر الجاري. ويشتهر ستيلغو بعروضه الحية التي تتميز بالبراعة الموسيقية والطابع المسرحي والارتجال، وقد قدّم عروضاً خاصة للأمير تشارلز في قصر سانت جيمس. وينتظر الزوار مزيج من أغانيه الخاصة، إلى جانب أعمال لعدد من فنانيه المفضلين، بمن فيهم نات كينغ كول، وكول بورتر، وفرانك سيناترا.

تصدح فرقة غريغوريان تشانت بترانيمها في مسرح دبي ميلينيوم يوم 24 ديسمبر، من الساعة 22:30 بتوقيت دولة الإمارات، وفي الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات من اليوم نفسه، يقدم أعضاء جوقة إنجيل مجتمع لندن ونايا إيزومي موسيقاهم في مسرح دبي ميلينيوم أيضاً. أما يوم 25 ديسمبر، فيشهد عروض ليا سالونغا وجو ستيلغو وجوقة إنجيل مجتمع لندن بدءاً من الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات في حديقة اليوبيل.

يتاح الدخول مجاناً لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، ويُنصح الراغبون في الحضور بالوصول مبكراً.