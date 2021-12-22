طاجيكستان تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفلت دولة طاجيكستان بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ودولت علي سعيد، النائب الأول لرئيس الوزراء بجمهورية طاجيكستان، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي.

بدأ الحفل برفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان، كما تخللته عروض ثقافية حية عكست تراث البلاد الذي يعود إلى قرون خلت، وذلك في ساحة الوصل وجناح طاجيكستان وأماكن أخرى في إكسبو 2020 دبي.

وقال معالي سهيل المزروعي: "تستعرض طاجيكستان ضمن جناحها في إكسبو 2020 قدرتها بوصفها منبعاً للمياه في آسيا الوسطى، تحت شعار: الماء من أجل التنمية المستدامة".

وأضاف: "كونها تضطلع بدور بارز على الساحة الدولية في ما يتعلق بإدارة المياه على الصعيد العالمي، فإن طاجيكستان تستغل وجودها في إكسبو 2020 لتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي وتدشين منصة لمزيد من العمل المشترك في ما يخص الموارد المائية وصلتها الوثيقة بالتنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية".

من جهته قال دولت علي سعيد، النائب الأول لرئيس الوزراء بجمهورية طاجيكستان: "إن قضية تغير المناخ والاختفاء السريع للأنهار الجليدية والعواقب المؤثرة في حياة الإنسان والكوكب، هي قضية موضوعية للغاية، والموارد المائية ضرورية للتنمية المستدامة والحد من الفقر والجوع. 60% من موارد المياه في آسيا الوسطى مصدرها طاجيكستان وتبلغ إمكانات الطاقة الكهرومائية للبلاد 527 مليار كيلووات/سنة. إن إمكانات الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان أعلى بثلاث مرات من الطلب الحالي لجميع بلدان آسيا الوسطى، ومع الاستخدام الرشيد لهذه الموارد يمكن تزويد وسط وجنوب آسيا بالطاقة الخضراء والرخيصة".

وأضاف: "تشارك طاجيكستان في إكسبو 2020 دبي تحت شعار (المياه من أجل التنمية المستدامة)، ويقدم جناح طاجيكستان أكثر من 100 نوع من المعروضات، وعينات من المنتجات الصناعية والزراعية، كذلك الفنون الشعبية والثقافية الخاصة بطاجيكستان، إضافة إلى فرص الاستثمار وإنجازات البلاد في قطاعات الصناعة والزراعة والتخطيط الحضري والسياحة. نحن على ثقة من أن إكسبو 2020 دبي سيعطي دفعة جديدة للعلاقات المتبادلة المنفعة بين طاجيكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وضم العرض الثقافي موسيقيين ومغنيين طاجيك، بأزياء وطنية ملونة، عزفوا الموسيقى باستخدام الآلات التقليدية من طاجيكستان، وسط تصفيق واسع من المدعوين والحضور، فيما كان من بين الضيوف الذين شاركوا في اليوم الوطني لطاجيكستان، عبده رزيق، المغني الطاجيكي الذي نقش اسمه في كتب قياسية كأصغر مطرب في العالم.

واشتهر عبده رزيق بموهبته الفريدة في غناء أغاني الراب الطاجيكية، حيث يتابعه أكثر من 350 ألف شخص على منصة (يوتيوب)، وقد منحته الإمارات، أخيراً، الإقامة الذهبية ضمن فئة المبدعين المميزين المقيمين على أرض الدولة.

ويسلط جناح طاجيكستان الضوء على المياه وصلتها الوثيقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تم تصميم الجناح وفقاً للمحور الرئيس "المياه من أجل التنمية المستدامة" حيث استخدمت عناصر من العمارة الوطنية للبلاد لخلق تجربة غامرة ومقنعة.