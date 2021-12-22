سباق "عام الخمسين" الصحراوي للدراجات الهوائية ينطلق غداً من أمام بحيرة "إكسبو"

المصدر: وام

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تتواصل غداً الخميس منافسات النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وذلك بإقامة سباق "عام الخمسين الصحراوي".

يقام السباق بمشاركة نخبة من الدراجين المتخصصين في هذا النوع من السباقات الصحراوية في المسار الخاص الذي جهزته اللجنة المنظمة لمسافة 39 كلم في منطقة سيح السلم في دبي، على أن تكون الانطلاقة من أمام بحيرة "إكسبو"، التي تم انجازها احتفالا باستضافة "إكسبو 2020 في دبي"، وهي بحيرة تم تصميمها لتشبه شعار إكسبو، على شكل جزيرة داخل بحيرة من خلال استخدام الأشجار والرمال، وتشكّل منظراً طبيعياً ومعمارياً مذهلاً.

وأنجزت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات واعتمدت قائمة المشاركين في السباق، مع الحرص على توفير كافة شروط السلامة للدراجين من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، وإعداد أفضل مسار ممكن لهذا النوع من السباقات التي يكون التحدي فيها مزدوجاً ما بين المنافسة بين الدراجين أنفسهم، والمسار ذو الطبيعة الصحراوية على عكس سباقات الدراجات الهوائية على الطريق.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة إن رياضة الدراجات الهوائية تتضمن أنواعا مختلفة من المنافسات التي يتميز بها درّاجونا وحققت انتشارا واسعا ومن بينها الدراجات الصحراوية التي نظمنا في العام الماضي أول سباق لها ضمن البطولة، وقد شاهدنا النجاح الكبير الذي حققه السباق الصحراوي في العام الماضي، وتابعنا أيضا انتشار هذه الرياضة وزيادة عدد ممارسيها فقررنا اعتماد اقامته سباقاً رئيسياً في البطولة الأكبر من نوعها على صعيد السباقات والجوائز للدراجين الهواة، تأكيداً لنشر مفهوم أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع..و نسعى من خلال هذه البطولة للاستفادة من المسارات والمنشآت الرائدة التي خصصتها الحكومة الرشيدة لجعل دبي مدينة صديقة للرياضة، ومنها رياضة الدراجات الهوائية ذات الشعبية المتزايدة بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة".

وتضم النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، 8 سباقات رئيسية، حيث كانت الانطلاقة الأسبوع الماضي بسباق "عام الخمسين" للهواة الإماراتيين، على أن يقام غداً سباق عام الخمسين الصحراوي، ويقام يوم 9 يناير المقبل سباق حتّا-إكسبو النخبة للرجال، وهو أحدث سباق على روزنامة البطولة، ثم سباق اليوبيل الذهبي يوم 18 يناير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات يوم 26 من الشهر نفسه، يليه سباق عام الخمسين الصحراوي للإماراتيين والمقيمين في الدولة من الرجال يوم 3 فبراير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيين الرجال يوم 13 فبراير المقبل، على أن يكون الختام بسباق السلم النخبة سيدات يوم 14 من ذات الشهر.