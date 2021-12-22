محمد بن راشد: الإمارات تمثل اليوم عمقاً اقتصادياً مهماً للقارة الأفريقية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال استقبال الرئيس الأنغولي في إكسبو اليوم، أن الإمارات تمثل اليوم عمقاً اقتصادياً مهماً للقارة الأفريقية

وشهد سموه والرئيس الأنغولي توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والتحول الرقمي.

وقال سموه: دولة الإمارات تمثل اليوم عمقاً اقتصادياً مهماً للقارة الأفريقية، والعلاقات معهم حققت تقدماً سريعاً جداً في السنوات الأخيرة .