أكبر قافلة هجن إماراتية تختتم رحلتها في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

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بحفاوة بالغة وفرحة غامرة، استقبل زوار إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأربعاء) المشاركين في رحلة الهجن البالغ عددهم 29 مشاركاً من 21 دولة، إذ اختتموا رحلتهم التي استغرقت 13 يوماً في أنحاء صحراء دولة الإمارات العربية المتحدة.



انطلقت النسخة الثامنة من رحلة الهجن، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، من ليوا بالربع الخالي في صحراء المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي فجر يوم الخميس 9 ديسمبر الجاري، قاطعة مسافة 640 كيلومترا، وحطت رحالها مع حلول المساء في حديقة الفرسان.



يشكل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث المصدر الأهم والمرجع الأكثر موثوقية لحفظ التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشره. وتتمثل مهمته في تعزيز الحس الوطني لدى جيل الشباب الإماراتي، والترويج للثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



قاد الرحلة سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وقال: "إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نستعرض التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أضخم منصة في العالم".



وشارك الإسباني دافيد بينيتو، وهو واحد من المشاركين في القافلة، رأيه في رحلته الصحراوية الفريدة، قائلا: "لقد منحتني رحلة قافلة الهجن نظرة حقيقية إلى الثقافة الإماراتية، إذ تعيّن علينا أن نتدرب لنطوّر مستوى لياقتنا البدنية، وأن نتعلم كيف نركب الجمال ونتواصل معها، بالإضافة إلى كسر الحواجز اللغوية للتواصل مع بعض السكان المحليين في رحلتنا. وتعلمنا كيف نتعايش مع كل ما تقدمه الصحراء، في حين علمتنا الجمال، على وجه الخصوص، كيف نكون أقوياء".



وتابع قائلا: "كنا نقطة الجذب الرئيسية عندما وصلنا إلى إكسبو 2020. كان الزوار يطلبون التقاط الصور معنا ويسألوننا عن التجربة، وكان ذلك رائعا. كنا قلقين من مشاكسة الجِمال، لكن ذلك لم يحدث".

