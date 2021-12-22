بحث التعاون بين التعليم العالي الإماراتي والمصري في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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نظم الجناح المصري الواقع بمنطقة الفرص في إكسبو 2020دبي جلسة لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي في جمهورية مصر العربية من أجل بحث سبل التعاون مع مختلف جامعات الدولة ومنها جامعة الشارقة وأكاديمية العلوم الفضائية.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على التبادل الأكاديمي والطلابي بين عدد من الجامعات المصرية والإماراتية في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات في مصر، إنجازات التعليم العالي في مصر بحضور مسؤولين وأكاديميين من جامعات إماراتية ومصرية.

وقالت الدكتورة أمينة المرزوقي مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع: إن "جامعة الشارقة بحثت مع وزارة التعليم العالي المصرية، التبادل الأكاديمي والطلابي بما يرتقي بالأداء ويسهم في تطوير منظومة التعليم العالي".