222 رياضياً يمثلون الإمارات في دورة الألعاب الخليجية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن مشاركة وفد رياضي يتكون من 220 لاعبا ولاعبة يمثلون الإمارات في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة من 9 إلى 19 يناير المقبل، والتي تشهد مشاركة 1500 رياضي من 6 دول، وتقام منافساتها في 14 لعبة فردية وجماعية، وهي كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، الجودو، الكاراتيه، المبارزة، الرماية، التنس الأرضي، تنس الطاولة، ألعاب القوى، هوكي الجليد، الدراجات، السباحة، والرياضات الإلكترونية..

ويترأس وفد الإمارات، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وتقرر تعيين أحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية مديراً للوفد الرياضي، فيما سينال جمعه محمد الظاهري لاعب منتخبنا الوطني لهوكي الجليد شرف حمل علم الدولة في حفل افتتاح الدورة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية ظهر اليوم، بقاعة فزعة التابعة لوزارة الداخلية بمقر إكسبو 2020 دبي بحضور المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.