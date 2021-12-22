تابعوا فعاليات إكسبو حتى 24 ديسمبر.. أنشطة دولية وبرامج فنية مدهشة

المصدر: دبي- البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، فعاليات وبرامج وأنشطة وعروضاً ترفيهية وفنية مدهشة وشيقة خلال الفترة من 22 ولغاية 24 ديسمبر الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لطاجيكستان

-11:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لأنغولا

-16:15، ساحة الوصل



تدويل التعليم العالي في مصر: التحديات والفرص

-ستناقش هذه الجلسة التحديات والفرص التي تفرض نفسها على الساحة أثناء عملية تدويل التعليم العالي في مصر

-13:00، جناح مصر



صندوق الأمم المتحدة للسكان:

-مناقشة تمكين المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي: فعالية نقاشية حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

-تستعرض الحلقة النقاشية قصص نجاح النساء اللواتي شاركن مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العديد من المنتديات والمنصات، وجميعهن من دول مجلس التعاون الخليجي

-14:00–16:00، ملتقى الأمم المتحدة



مهرجان بوتسوانا الموسيقى

-يقدم جناح بوتسوانا مجموعة من أفضل منسقي الأغاني في شهر موضوع الفنون

-16:30، حلقة الأنشطة، جناح التنقل



حفل إيه. آر. رحمان

-فرصة للاستمتاع بعرض الموسيقار إيه. آر. رحمان، والفائز بجائزة غرامي وجائزة الأكاديمية

-تحيي الحفل كوكبة من كبار الأسماء في عالم صناعة الموسيقى في جنوب آسيا، مثل جافيد علي، ورانجيت، وبيني دايال، وجونيتا غاندي، وأندريا جيريميا، وشويتا موهان

-20:00، منصة اليوبيل



23 ديسمبر



فرقة باليه كازاخستان الوطنية

-يمكنكم الاستمتاع بعرض يقدمه "مسرح الرقص الأكاديمي الحكومي" واحدة من أعرق مؤسسات الباليه الكلاسيكي في كازاخستان

- 16:00-18:00، مسرح دبي ميلينيوم



ليلة العيد الأردنية – ديانا كرزون

-ديانا كرزون مغنية أردنية، ومضيفة تلفزيونية، وممثلة، فازت في الموسم الأول من "سوبر ستار"، وهو النسخة العربية من برنامج "بوب أيدول"

-19:30-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



تامر حسني في حفل موسيقي

-تامر حسني، وهو مغنٍّ ومؤلف أغانٍ وملحن وكاتب نصوص سينمائية ومخرج مصري

-20:30–22:30، منصة اليوبيل



24 ديسمبر



اليوم الوطني لفلسطين

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني للنيجر

-16:15، ساحة الوصل



معرض سيشل للفنون النسائية

-يمكنكم استكشاف 15 لوحة معروضة

-ابتداء من الساعة 09:00، جناح سيشل



يوم الثقافة والتسامح في إثيوبيا

-يوم احترام ثقافات، ومعتقدات، وتقاليد الآخرين، وفهم المخاطر التي تنجم عن التعصب

-15:00-17:00، مدرج تيرّا



فيلم شخصيات إكسبو

-يمكنكم الاستمتاع بالحلقة المفضلة لديكم من مغامرات راشد ولطيفة – ليس عليكم سوى الجلوس والاستمتاع بوجبة خفيفة وأنتم تشاهدون أحداث القصة على الشاشة الكبيرة

-16:00-16:30، منصة اليوبيل



فرج أبيض

-مغني سوري معاصر معروف يؤلف الموسيقى لقصائد الشعر العربي الكلاسيكي القديم والحديث، لشاعر معيّن كل مرة بأسلوب فريد

-17:00-18:00، منصة اليوبيل



جوقة لندن المجتمعية ونايا إيزومي

-يمكنكم الاستمتاع بفعالية موسيقية رائعة مع عرضين مذهلين من قبل جوقة لندن المجتمعية ذات الشهرة العالمية، تليها مغنية السول، ومؤلفة الأغاني، وعازفة الجيتار، الأمريكية نايا إيزومي

-19:30-21:00، مسرح دبي ميلينيوم



دي جي إن واي كي

-هو منسق أغاني هندي، ومنتج موسيقى، ومقدم برامج موسيقية في الإذاعة والتلفاز، ومدرب للمهن الموسيقية، وصاحب العلامة التجارية "بلاي لايف ريكوردز"، ويتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة في وطنه، بفضل مجموعاته الممزوجة والمختلطة من موسيقى بوليوود، وعروضه الحية

-21:30-00:00، منصة اليوبيل



المخيمات الشتوية للأطفال

-مخيم إكسبو الشتوي (حتى 30 ديسمبر)

-يوفر المخيم أنشطة رياضية مجانية للأطفال من 6 سنوات حتى 12 سنة

- ينتظر الأطفال:

-المشاركة في العديد من الأنشطة المختلفة

-زيارة أجنحة الدول المختلفة

- استكشاف عجائب إكسبو 2020 دبي

-10:30، 12:30، 14:30، 16:30 و 18:30



مخيم إكسبو الشتوي في مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية (حتى 30 ديسمبر)

-صُمم هذا المخيم خصيصاً للأطفال من سن الخامسة حتى 12، ويقدم للأطفال ثلاث ساعات من الأنشطة المرحة في الفنون والرياضات والألعاب الجماعية بقيادة مدربي الرياضات في أوسي إكسبو

-من الإثنين حتى الخميس، 10:00-13:00



نادي مانشستر سيتي: مخيم مانشستر سيتي للأطفال

-يقيم نادي مانشستر سيتي مخيما لكرة القدم مليئا بأجواء البهجة والمرح، يقوده مدربون من نادي مانشستر سيتي، مما يساعد على الإبقاء على حيوية ونشاط الأطفال أثناء الإجازة المدرسية

-من الساعة 14:00 حتى 17:00، أوسي بارك، مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية