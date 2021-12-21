لطيفة بنت محمد تبحث شراكة استراتيجية تعزز الإبداع بين دبي وفلورنسا

المصدر: البيان

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بحثت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، عضو مجلس دبي، مع داريو نارديلا، عمدة مدينة فلورنسا، سُبل تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي بين دبي وفلورنسا، في ضوء العلاقات الثنائية الوثيقة والمتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى على هامش زيارة سموها إلى جناح إيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي؛ وتوماس ساكي، نائب عمدة مدينة فلورنسا للثقافة والأزياء والتصميم.

وقد استعرضت سمو رئيسة دبي للثقافة مع عمدة مدينة فلورنسا البرامج والمشاريع التي من الممكن أن يتعاون الجانبان لإطلاقها في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التبادل المعرفي والثقافي بين الجانبين، احتفاءً بدور القطاعات الثقافية والإبداعية وتأكيداً لقيمتها وأثرها في المجتمع.

وفي هذه المناسبة، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: "يشكل هذا اللقاء الخطوة الأولى ضمن جهود مشتركة هدفها تحقيق مزيد من التعاون المثمر الذي سيعود بالنفع على تطوير ودعم القطاعات الإبداعية والثقافية في كل من دبي وفلورنسا، وبما يمهد لتعزيز أشكال التبادل المعرفي وتأسيس آفاق أوسع من الفرص الجديدة أمام الكوادر المبدعة ضمن هذين القطاعين".

وأضافت سموها: "نتطلع لمواصلة هذه النقاشات المثمرة مستقبلاً، لرسم خارطة طريق واضحة لهذه الشراكة، والتي سنعلن عن تفاصيلها قريباً، إذ ستكون بمثابة إضافة نوعية إلى مسيرة نمو وازدهار المشهد الفني والثقافي في دبي".

من جانبه، قال داريو نارديلا، عمدة مدينة فلورنسا: "نحن فخورون ببدء هذه الشراكة التاريخية بين دبي وفلورنسا، ونثمّن عالياً الحرص الكبير من جانب سمو الشيخة لطيفة بنت محمد على مواصلة تطوير القطاعات الإبداعية والثقافية".

وأضاف: "ندرك الأهمية الكبيرة لهذا التعاون الذي ينسجم مع مساعينا واستثماراتنا المشتركة الرامية إلى إطلاق مبادرات ومشاريع هادفة في شتى المجالات بين المدينتين، بما في ذلك قطاعات الموسيقى والفن والأدب والشعر والتعليم والأزياء والحرف اليدوية. وإنه من دواعي سرورنا أن نلتقي مجدداً مع سمو رئيسة هيئة دبي للثقافة عقب اللقاء الأول الذي تشرفنا به في جناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي، كما يسعدنا وضع أسس اتفاقية مشتركة نأمل أن تدخل في إطارها الرسمي خلال أقرب وقت".

يُشار إلى أن هذا اللقاء جاء ضمن زيارات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى معرض "إكسبو 2020 دبي"، بكل ما يشكله من فرصة كبيرة للتواصل الفكري البناء مع مختلف شعوب العالم من خلال حضور 192 دولة في الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، حيث تحرص سموّها على لقاء أهم الأطراف المعنية بالمجالات الإبداعية والثقافية على تنوع أشكالها، وتبادل الأفكار والرؤى مع الشخصيات البارزة والمؤثرة في هذا المجال لبحث سُبل التعاون والشراكات المحتملة بما يعود بالنفع على المشهد الإبداعي والثقافي في دبي ويسهم في تطويره وازدهاره.