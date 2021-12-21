أليشيا كيز.. تتحدث العربية من إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي-نهى حوّا

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تحدثت المغنية والملحنة الأمريكية، إليشيا كيز، باللغة العربية خلال مقابلة مع مراسلة قناة "سي إن إن" بيكي أندرسون في موقع إكسبو 2020 دبي، وقالت رداً على سؤال وجهته لها المراسلة عن مدى إلمامها باللغة العربية، إنها تعلمت الكلمات التالية: "شكراً، عفواً، يلّا".

وفي مقطع من المقابلة جرى عرضه على "إنستغرام"، كان بالإمكان مشاهدة كيز وهي تحاول التلفظ بتلك الكلمات الثلاث باللغة العربية، قبل أن تجيبها أندرسون ضاحكة: "رائع".

وكانت كيز قد حلت ضيفة ونجمة على سلسلة "أمسيات خالدة" في إكسبو 2020 دبي، وأقامت حفلاً غنائياً من ساحة "الوصل" بالتزامن مع يوم إطلاق ألبومها المزدوج "كيز".

وفي مقدمة مقابلة "سي إن إن"، ذكرت أندرسون أن إكسبو 2020 دبي يشكل عامل وصل رئيسي للموسيقى العالمية، جامعاً بعضاً من أكبر المؤدين، قبل أن تشير إلى أداء نجمة البوب العالمية الحائزة الى "جائزة غرامي" لـ 15 مرة، عرضاً رئيسياً مع ألبومها الثامن، من المعرض الدولي تحت قبة ساحة الوصل المتلألئة.

ويأتي ألبومها المزدوج "كيز" الذي يمتد على مدار 90 دقيقة في نسختين، الجانب (أ) الذي يتسم بأنغام بيانو هادئة، والجانب (ب) الذي يرتقي بإيقاع الأنغام مع أصوات طبول أكثر قوة وحدّة وبهجة.