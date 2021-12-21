إيه. آر. رحمان يستعد لنثر أنغامه في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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يحيي الموسيقار إيه. آر. رحمان، الحاصل على جائزة غرامي وجائزة الأوسكار حفلاً خاصاً مع كوكبة من ألمع نجوم الموسيقى في الهند، غداً الأربعاء (22 ديسمبر) في إكسبو 2020 دبي.

ويقام العرض الموسيقي في حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 في الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، وهي المرة الأولى التي يحيي فيها إيه. آر. رحمان حفلاً حياً منذ حوالي سنتين، ويجمع الحفل الفريد بين المايسترو الموسيقي مع الأسطورة هاريهاران الذي قدم عدة أعمال موسيقية ناجحة متتالية من تأليف الموسيقي حائز جائزة الأوسكار، ويضم الحفل كذلك المخرج الموسيقي رانجيت باروت، والممثل والموسيقي الهندي أندريا جيريميا، مع بعض مؤدي الأصوات الغنائية في الأفلام المشهورين وهم: بيني دايال، وجونيتا غاندي، وهاريشاران، وجافيد علي، وشويتا موهان، وراكشيتا سوريش، بالإشتراك مع مؤدي الراب بلايز وشيفانغ.

سيضم الحفل بعض المؤلفات الماليالامية والتاميلية المحبوبة للموسيقار إيه. آر. رحمان ، والتي يقدمها مع كامل أعضاء الفرقة.

فيما قال إيه. آر. رحمان: "إنه شعور خاص حقًا أن أعود للإنطلاق مجددا وأقدم حفلا في إكسبو 2020 مع بعض المطربين وعازفي الآلات المفضلين لدي، لنقدم ذخيرة ثلاثة عقود من مؤلفاتي الموسيقية! سنقدم العرض الأول لأكبر مشاريعنا الموسيقية من أجلكم.. هل أنتم مستعدون؟".

يتاح الدخول مجاناً لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، ويُنصح الراغبين في دخول الحفل الذي يقام لمرة واحدة بالوصول مبكرا، ونظرا للسعة الاستيعابية المحدودة للمكان سيُسمح بالدخول إلى الحفل على أساس مبدأ الأولوية حسب أسبقية الحضور، ويمكن شراء تذاكر إكسبو 2020 المتاحة على الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.expo2020.com.