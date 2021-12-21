توغو تحتفل بعيدها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفلت جمهورية توغو الواقعة في غرب إفريقيا، بعيدها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورئيسة وزراء جمهورية توغو فيكتوار توميغا داغبي، وبانكا جونسون، المفوض العام لجناح توغو.

وبدأ الحفل برفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية توغو، كما تخلله أداء فني قدمته الفرقة الموسيقية الأكثر شهرة في توغو "طوفان" عكس روح التراث والمعاصرة في الدولة.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "استوحي جناح توغو من الرؤية الثاقبة للدولة، والتي تهدف للجمع ما بين التقاليد الاجتماعية العريقة والحياة العصرية من خلال التقنيات الرقمية وتقنيات الاتصال والمعلومات، كما يسرد الجناح، عبر التقنيات الرقمية، أفضل ممارسات توغو على صعيد الاستدامة ومرونتها الاقتصادية والاجتماعية، ويسلط الجناح الضوء أيضا على الرؤية البعيدة المدى للدولة في مجالات التنمية من خلال استخدام المساحات الذكية".

وأضاف: "تجسد مشاركة توغو في إكسبو 2020 التزامها بأن تصبح رافداً رئيسياً لتقديم الخدمات في منطقة غرب أفريقيا، وبأن تُسخِّر التقنية الرقمية في خدمة شعبها ورفاهيته، وتتطلع توغو أيضاً عبر هذه المشاركة إلى البناء على الشراكات القائمة بين بلدينا بالفعل في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأعمال اللوجستية والزراعة والرقمنة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة".

من جهتها، شكرت رئيسة وزراء جمهورية توغو، فيكتوار توميغا داغبي، دولة الإمارات العربية المتحدة وهنأتها قائلة: "أود أن أعرب عن خالص شكري لسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لفريق التنظيم على الترحيب الحار والأخوي الذي حظينا فيه منذ بداية هذه الدورة من إكسبو العالمي. الجو الساحر الى جانب الحداثة التي ننغمس فيها هنا، تعكس شعار إكسبو (تواصل العقول وصنع المستقبل)".

وأضافت: في مسيرتها نحو التقدم، جعلت بلادي توغو التكنولوجيا الرقمية أولوية. وهذا ما يوضح اختيار موضوع مشاركتنا هنا، وهو (إدراج التكنولوجيا الرقمية في تنمية السكان). هذا المحور هو جزء من استمرارية تنفيذ الرؤية التنموية لبلدنا، والتي تقوم على زيادة رقمنة الحياة العامة، وللقيام بذلك، تقترح خارطة الطريق الحكومية الخاصة بنا للفترة 2020-2025 والتي تعزز الدمج والوئام الاجتماعيين، وإيجاد فرص عمل من خلال 42 مشروعًا وإصلاحا، 75% منها تحتوي على مكون رقمي. طموحنا هو توفير هوية رقمية لجميع السكان الذين يعيشون في توغو وتطوير سجلات وأدوات رقمية مبتكرة لتحسين استهداف ودعم ورصد السكان الأكثر ضعفاً. وهذا سيجعل من الممكن بفضل التكنولوجيا الرقمية، تسهيل وصول السكان إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما في قطاع الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

وتهدف توغو من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، إلى إظهار ابتكار وبراعة شعب توغو حيث يعرض الجناح بعضا من أبرز إنجازات الشركات الناشئة والاختراعات في البلاد في قطاعات الصناعة الرقمية والتكنولوجيا.

وفي حديث لوسائل الإعلام في جناح توغو، تحدثت تشينا لاوسون، وزيرة الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في جمهورية توغو عن أهم المشاريع المشتركة بين البلدين قائلة: "إن إنشاء محطة للطاقة الشمسية، وهي من أكبر المحطات غرب إفريقيا، وبنتها الشركة الإماراتية (أيميا باور)، أمر مهم للغاية من حيث صلته بالطاقة المتجددة، ومن حيث تنفيذه أثناء وباء كورونا لإثبات أنه عندما كان العالم مغلقاً، كان التوغوليون يعملون، لقد جلبنا المستثمرين الذين جعلوا من الممكن بناء محطة الطاقة الشمسية الجديدة هذه".

واستقبل الجمهور التوغولي الذي حضر بالأزياء الوطنية، فرقة "طوفان"، الثنائي الموسيقي الحائز جوائز، بهتافات صاخبة ورقص وتفاعل معها وهي تؤدي أغانيها على وقع موسيقى تمزج بين الراب والموسيقى الحضرية، والتي تحظى بشعبية كبيرة في إفريقيا وجميع أنحاء العالم.