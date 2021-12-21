إكسبو 2020 دبي يحتضن الدورة الأولى من جائزة "التميز للمرأة العربية"

المصدر: البيان

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نظمت جامعة الدول العربية، فعالية جائزة التميز للمرأة العربية بدورتها الأولى في المجال الطبي لعام 2020، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام الإماراتي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، برعاية وحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، لتسليط الضوء على الدور التقدمي والمستمر للمرأة في مجالات مختارة وتكريم إنجازاتهن القيادية وخبراتهن وإبداعاتهن، وتزامن حفل توزيع الجوائز مع احتفالات "يوم الشرف لجامعة الدول العربية" في إكسبو 2020 دبي.

وشارك في الفاعلية كل من السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ونورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام الإماراتي، والوفد المرافق، كما ويشارك عدد من سفراء الدول العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلي الوفود من الدول العربية الأعضاء.

وأشاد أحمد أبوالغيط بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وصفها بالمرأة الشجاعة لمساهماتها الهائلة في تحقيق رؤية الشيخ زايد. كما أشاد بهيئة الأمم المتحدة للمرأة للتحرك قدماً على مدى عقود من أجل ضمان المساواة للجميع، وتكريم 200 مليون امرأة عربية تزدهر وترتقي بالمجتمع العربي إلى مستوى أعلى".

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة: إن "المرأة العربية ساهمت في التصدي لفيروس كورونا، بجانب الجيش الأبيض من الاطباء، لذا اختارت الجامعة العربية أن تمنح الطبيبات جائزة التميز للمرأة العربية في دورتها الأولى، ونحن في جامعة الدول العربية نعتبر أن تخصيص تلك الجائزة في دورتها الأولى لكوكبة من الطبيبات هو اعترافا واضحا بدورهن القيادي والإنساني في هذه المرحلة".

ونقلت نورة السويدي تمنيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكرمات بجوائز التميز بالتوفيق، وأثنت على جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على عملهما الاستثنائي لتمكين المرأة في جميع المجالات، مضيفة: "آمل أن يظل دور المرأة العربية قويا وفعّالا في التنمية العالمية".

وكرم الأمين العام الطبيبات الفائزات وهن: د. كلثوم محمد البلوشي مديرة إدارة المستشفيات بالإمارات العربية المتحدة، د. سهى كنج رئيس برنامج مكافحة العدوى بلبنان، د. فاطمة الزهراء زميت، أستاذ مساعد في الأمراض المعدية، رئيس مصلحة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الهادي فليسي/ القطار بدولة الجزائر، د. منى مصطفى، مؤسس معمل الأحياء والسرطان بجامعة القاهرة في مصر، د. حنينة بنت محمد الكندية، رئيس قسم علوم الأنسجة بمستشفى خولة بسلطنة عمان، د. مي كيلة وزير الصحة الفلسطينية، د. جميلة محمد السلمان، استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنة بمجمع السلمانية الطبي وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المستجد بمملكة البحرين، د. شيماء حمادي نوري، مسؤول وحدة القسطرة ومدير الشعبة لمكافحة العدوي بالعراق، د. ياسمين التويجري، عالم أول ورئيس قسم بحوث الوبائيات بالمملكة العربية السعودية، ود. مريم عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدولة قطر.

وتعقد الفاعلية انطلاقاً من اهتمام جامعة الدول العربية بتعزيز دور المرأة العربية الفعال في المجتمع العربي بالدفع بعجلة التنمية، حيث اقترحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إطلاق مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية في بادئ الأمر عام 2020، وهي عبارة عن جائزة عينية تمنح لشخصيات نسائية عربية في أحد المجالات التي يتم تحديدها سنوياً. وبناء على قرار اعتماد لجنة المرأة العربية قامت الأمانة بالإعلان عن تخصيص "جائزة التميز للمرأة العربية" السنوية بدءاً من العام 2020.