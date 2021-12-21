الطاير يفتتح هاكاثون هيئة الطرق والمواصلات في إكسبو

المصدر: وام

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افتتح معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، فعالية (هاكاثون هيئة الطرق والمواصلات في إكسبو)، بمشاركة 25 خبيراً ومتخصصاً من الأجنحة المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، وفريق الرواد في الهيئة، سلط خلالها الضوء على ثلاثة مواضيع رئيسة متعلقة: بالنمو الاقتصادي، وسعادة المجتمع، واستشراف المستقبل.

وأكد معالي مطر الطاير، في مستهل اللقاء، حرص هيئة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في جعل الابتكار نهجاً مؤسسياً للتخطيط لبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، وتنفيذ رؤية القيادة بتحويل دبي إلى المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال مستقبل التنقل، وتوظيفها في تحقيق السعادة والرفاهية وتعزيز جودة الحياة للسكان والزوار في إمارة دبي.

وناقش الهاكاثون أبرز الأفكار والتوجهات التي تدعم النمو الاقتصادي باستثمار خدمات الهيئة والاستغلال الأمثل لأصولها. كما ركّز على تعزيز تكامل الخدمات المقدمة من الهيئة، والارتقاء بمستوى الإمارة لتكون مركزاً رئيساً للبحوث والدراسات التكنولوجية والمبتكرة،

كما ناقش الهاكاثون احتياجات الأجيال القادمة، وجودة الحياة لكافة شرائح المجتمع، كما تمت مناقشة مستقبل التنقل والبنية التحتية ومتطلبات المستخدمين في المستقبل.

وشهد الهاكاثون تقديم عدد كبير من المبادرات والأفكار الخاصة بالمواضيع الرئيسية بالحدث، وبما يدعم الاستدامة البيئية، والاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة.