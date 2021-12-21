100 يوم على ختام إكسبو.. 10 تجارب لا تفوتكم في أضخم حدث دولي

المصدر: دبي-البيان

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يقترب إكسبو 2020 دبي بسرعة من انقضاء نصف مدة فعالياته الحافلة بالأنشطة والحيوية في أول حدث دولي عملاق يقام بعد الجائحة.. وفي ظل بقاء 100 يوم فقط قبل الختام، تُعد هذه القائمة أفضل 10 تجارب لا ينبغي تفويتها:



1. تحقيق أقصى استفادة من موسم الأعياد في إكسبو، حيث يبدو الموقع حالياً مثل أرض عجائب احتفالية، تملأ أوقات زياراتكم بالعروض والأنشطة الترفيهية الرائعة أثناء عيد الميلاد (كريسماس) ورأس السنة الميلادية الجديدة. يمكنكم التحقق من موقعنا الإلكتروني وتطبيقنا الهاتفي لمزيد من التفاصيل



2. ترقُّب الإعلان عن حفل "أمسيات خالدة" القادم.. حتى الآن، استضافت سلسلة الحفلات هذه أليشيا كيز ونانسي عجرم وراغب علامة وكاظم الساهر إلى ساحة الوصل. هل يمكنكم تخمين من قد يكون تاليا؟



3. في 22 ديسمبر، اغتنام فرصة مشاهدة إيه آر رحمان، الملحن الشهير صديق إكسبو 2020 دبي والحائز جائزة الأوسكار، حيث يقدم عرضا إلى جانب مجموعة من المطربين والموسيقيين الهنود يَعد بليلة لا تُنسى



4. مرحى لعشاق موسيقى البوب الكوري! يشهد يوم 16 يناير الاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية في إكسبو 2020، ويتضمن عرضا لفرقة الشباب المكونة من ثمانية أعضاء "ستراي كيدز"، بالإضافة إلى عروض لفنانين آخرين



5. ما تزال لدى إكسبو خمسة أسابيع أخرى من الموضوعات في الطريق، بما في ذلك أسبوع الأهداف العالمية من 16 إلى 22 يناير. ندعوكم إلى أن تكونوا جزءا من عقد العمل حيث يسعى إكسبو 2020 إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وإحداث تغيير إيجابي في أسبوع الأهداف العالمية الأول على الإطلاق الذي يُعقد خارج الجمعية العامة للأمم المتحدة



6. تفضلوا بمشاهدة أفضل فناني الغرافيتي النيوزيلنديين في يومَي 28 و29 يناير وهم يحملون علب الرش في حديقة الفرسان لعرض جمال فن الشارع لثقافة الماوري والمحيط الهادئ، حصريا لإكسبو 2020 دبي



7. لديكم ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر لتجربة معالم الجذب الرئيسية في إكسبو - أو الارتفاع في برج مراقبة حديقة الثريا لرؤية معظم هذه المعالم في نظرة واحدة من علٍ. إنها تجربة لا غنى عنها في حد ذاتها



8. بعد زيارة نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي والعداء الجامايكي يوسين بولت، لديكم فرصة لقاء المزيد من المشاهير الرياضيين الذين سيزورون إكسبو لدى افتتاح القرية الرياضية في الموقع في يناير، إلى جانب نجوم الكرة الذهبية والميداليات الأولمبية



9. المشاركة في نشاط رياضي. يمكنكم الانضمام إلى واحدة من فعاليات "جولة بالدراجات حول العالم" أو "الركض حول العالم" القادمة التي تمر بأفضل معالم موقع إكسبو (وستقام حتى في نهار يوم عيد الميلاد (كريسماس)) أو تجربة جلسات اليوغا المخصصة للسيدات عند شلالات إكسبو السريالية كل يوم اثنين في الساعة 09:30 بتوقيت دولة الإمارات



10. يدعوكم إكسبو إلى رؤية العالم، وتناول الطعام من مختلف أنحائه، عبر قائمة طعام تضم أطباقا لذيذة من شتى البلدان المشاركة الموجودة في الكثير من أجنحة الدول بالإضافة إلى المطاعم النباتية والمحلية والدولية الرائعة في جميع أنحاء الموقع. يمكنكم زيارة eatatexpo@ للتخطيط لهذه التجربة.



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