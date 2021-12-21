تعزيز دور المهندسات الإماراتيات في الطاقة يدعم مشاريع "كهرباء دبي" في إكسبو 2020

المصدر: دبي- البيان

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أثمرت جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتمكين المرأة الإماراتية وزيادة تمثيلها في قطاع الطاقة عن رفع مساهمة موظفات الهيئة الإماراتيات في تحقيق أهداف الهيئة وتعزيز دورها الريادي العالمي في قطاع المؤسسات الخدماتية. وفي رحلة استضافة إكسبو 2020 دبي، أنجزت الهيئة عدداً من المشاريع العملاقة، وبذلت المهندسات الإماراتيات في الهيئة جهوداً مخلصة وبنّاءة لدعم مساعي الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل معرض إكسبو 2020 دبي أفضل نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق. وأدى توفير الهيئة لبيئة تنافسية تقوم على الكفاءة والتميز وتقدير التفاني في العمل إلى ترسيخ دورهن في سرعة إنجاز مشروعات الهيئة الداعمة لتوفير الطاقة المستدامة لمرافق هذا الحدث العالمي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على جهود موظفات الهيئة الإماراتيات اللواتي تركن بصمات راسخة في إنشاء محطات التحويل الرئيسية الثلاث في موقع المعرض، وكافة المشاريع التي خصصتها الهيئة بوصفها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.26 مليار درهم.

وأضاف معالي الطاير: "باتت إنجازات المرأة الإماراتية نموذجاً مضيئاً يحتذى به عالمياً في العمل الوطني الفعال ونموذجاً ملهماً للأجيال الحالية والمستقبلية. وما كان هذا ليتحقق لولا مسيرة تمكين المرأة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتدعمها توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين المرأة في جميع المستويات وتوفير فرص متكافئة للرجل والمرأة. ونعتمد في الهيئة سياسات عادلة وبيئة دامجة لكل من النساء والرجال على حد سواء. ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1943 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 720 موظفة في القطاع الهندسي والفني فيما تشغل 311 موظفة مناصب قيادية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 81.5% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة النساء الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة 34.2% حاصلات على مؤهلات عليا في المجالات العلمية والهندسية."

وعن دورها في دعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض، قالت المهندسة مها محمد خليل أهلي، إدارة شهادات عدم الممانعة وتقديرات الطاقة- قطاع توزيع الطاقة في الهيئة: "تمحور عملي خلال إكسبو 2020 دبي حول المساهمة في تخطيط ومد خطوط كابلات الجهد العالي (132 كيلوفولت) في محطات التحويل الرئيسية قدرة (132/11 كيلوفولت) التي أنشأتها الهيئة في موقع المعرض، كما عملت عن كثب مع فريق إكسبو 2020 دبي لضمان مواءمة مسار العمل مع خطة الحكومة الرشيدة لتنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث الدولي، والالتزام بمعايير الهيئة التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، وترسيخ تميز الهيئة وريادتها."

من جانبها، قالت المهندسة فاطمة محمد هلال، إدارة المشاريع والهندسة- قطاع توزيع الطاقة في الهيئة: "بوصفي مهندسة متخصصة في تخطيط مشاريع توزيع الطاقة، شاركت في جدولة وتنفيذ المحطات الثلاث، إلى جانب التنسيق مع جميع فرق العمل الفنية في الهيئة ولجنة المعرض لضمان استكمال كافة مراحل العمل وفق الجدول الزمني المعتمد. وقد أسهم عملي خلال المعرض في تعميق خبراتي في مجال العمل الهندسي والميداني وصقل مهارات التواصل. وأود أن أتقدم بالشكر إلى القيادة العليا في الهيئة وجهودها النوعية لتوظيف المرأة في القطاع الهندسي والفني، وتوطين هذه التخصصات وإعداد أجيال مواطنة مؤهلة لمواكبة احتياجات الهيئة."

بدورها، قالت المهندسة جواهر الزهراني، إدارة أصول التوزيع، قطاع توزيع الطاقة في الهيئة: "تمكنت المرأة الإماراتية من إثبات نفسها بجدارة في جميع الميادين، بدايةً من المجالات العلمية والبحثية وصولاً إلى الفضاء. إن معرض إكسبو 2020 دبي هو تحدٍ آخر وإنجاز جديد يضاف إلى التاريخ، تسطر من خلاله المرأة الإماراتية إنجازات تفوق التوقعات. أما عن مساهمتي خلال المعرض، فقد توليت مسؤوليات الإشراف على الأعمال الإنشائية والمدنية ومهام المتابعة والتنسيق لضمان أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار."

وقالت المهندسة نوف علي إبراهيم عبدالله، إدارة أصول التوزيع، قطاع توزيع الطاقة في الهيئة: "توليت مهام متابعة المحطات الثلاث وإجراء الزيارات الدورية للتأكد من سلامتها وفعالية جميع الأجهزة المستخدمة لضمان عملها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان. كما توليت مهام التنسيق مع فرق الطوارئ والتأكد من الاستجابة الفعالة والفورية. وأتطلع قدماً لانطلاق المعرض، وترجمة جهودنا على أرض الواقع، لإبهار العالم خلال الحدث الأكبر والأشهر عالمياً."

يذكر أن الهيئة تدعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في معرض إكسبو 2020 دبي باستخدام أحدث الأنظمة الذكية، إضافة إلى تزويد إكسبو دبي بالطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وأنجزت الهيئة في رحلة استضافة إكسبو 2020 دبي، عدداً من المشاريع العملاقة والإنجازات على أرض الواقع، من بينها إنشاء ثلاث محطات تحويل رئيسية بقدرة 132/11 كيلوفولت مع خطوط كابلات جهد عالي 132 كيلوفولت، بأطوال تصل إلى 45 كيلومتراً، وتحمل أسماء الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي، وهي: الفرص، والتنقل، والاستدامة، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 420 مليون درهم. هذا بالإضافة إلى مشاريع تمديد شبكات نقل مياه رئيسية بأقطار 600 و1200 ملم، ومحطات ضخ وشبكات توزيع، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 515 مليون درهم، وتهدف إلى رفع كميات التدفق المائي، وضمان استمرارية الإمدادات الكافية للمياه، وفق أفضل المعايير العالمية للجودة والتوافرية.

كما قامت الهيئة بتركيب 19 محطة من محطات الشاحن الأخضر لشحن المركبات الكهربائية في مواقع متعددة من موقع إكسبو 2020 دبي، بمعدل خمس محطات شحن في كل من مواقف أجنحة المعرض الثلاث: جناح الفرص، الاستدامة، والتنقل؛ ومحطتي شحن في مكتب إكسبو، وكذلك محطتي شحن في محطة إينوك المستقبلية. وتوفر الهيئة خدمة الشحن إلى 34 مركبة كهربائية في آن واحد في موقع إكسبو 2020 دبي.