الموسيقى الإيطالية على مسرح إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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من المقرر أن تكون النجمة الإيطالية والمقيمة في دبي بينديتا بارافيا الملقبة بالأميرة «بي» هي سيدة حفل «جولة سانريمو جيوفاني العالمية 2021»، التي تنظمها وزارة الخارجية والمعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، والمقررة غداً على خشبة مسرح دبي ميلينيوم.

وسيقوم أربعة مطربين إيطاليين شباب بأداء كلاسيكيات إيطالية وأغانٍ من الجيل الجديد: Noemi: واحدة من أجمل الأصوات الإيطالية، إلى جانب المواهب الجديدة Davide Shorty وWrongonyou وFolcast سيقدمون لجمهور إكسبو أغنياتهم الجديدة والأغاني العالمية الشهيرة مثل أغنية «Volare» لدومينيكو مودوجنو، والتي لا تزال أشهر أغنية في العالم.

وكانت بنديتا بارافيا الملقبة بالأميرة «بي» جسراً بين إيطاليا والإمارات. فمنذ عام 2002، عملت على عشرات المشاريع الثقافية والتعليمية لصالح كلا البلدين.