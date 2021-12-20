"آدم ومشمش".. تعليم وترفيه للأطفال في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفل مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي بالأطفال، يوم أمس الأحد، ضمن حدث ترفيهي تعليمي قدمه فريق العمل الكرتون المعروف "آدم ومشمش"، حيث رقص الصغار مع ذويهم على أنغام مجموعة من الموسيقيين في هذه الفعالية الخاصة بتعليم اللغة العربية.

أنتج هذا الحفلَ الموسيقي فريقُ عمل الكرتون التعليمي "آدم ومشمش" الذي يُعرض على موقع "يوتيوب"، والذي يتناول قصة طفل اسمه آدم، الذي يحب المرح ويبلغ عامين من العمر، ودميته "مشمش"، التي تصبح حقيقية عندما ينام الطفل، فتأخذه في مغامرات اللغة عربية.

ابتكرت القصةَ لمى العدناني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لكرتون "آدم ومشمش"، وهي تقول: "في عام 2016 (عندما) كان ابني يبلغ عاما من العمر تقريبا، أدركتُ أنه كان يتحدث باللغة الإنجليزية فحسب وليس باللغة العربية. وأدركتُ أيضا أنه لا يوجد ما يكفي من المحتوى باللغة العربية لمساعدته على حب اللغة العربية وتعلمها. لذلك، قررتُ أنا، وزوجي، وأختي، التحرك في هذا الاتجاه، علما أننا نعمل جميعاً في المجال الموسيقي".

وتحظى قناة "آدم ومشمش" على موقع "يوتيوب" في الوقت الحالي بمتابعة نحو 100,000 مشترك ونحو 24 مليون مشاهدة في أكثر من 50 دولة.

وقالت العدناني: "يشاهدنا الناس في جميع أرجاء العالم، ولدينا كتب وتطبيقات ابتكرناها لمساعدة الأهالي والمعلمين في تدريس اللغة العربية. وتضم تطبيقاتنا أكثر من 500 مصدر، منها القصص، والألعاب، والأنشطة. إنه منهج للتعلُّم عبر اللعب يساعد الأهالي على زيادة الشغف لدى أطفالهم بحُب اللغة العربية وتعلُّمها".

وتابعت: "إن تقديم عرضهم في إكسبو 2020 دبي حلم صار حقيقة. إنه لمذهل.. لطالما علمنا بأننا سنصل إلى العالم وسنقدم عروضا في بلدان مختلفة. نشعر بسعادة بالغة لتقديم عرضنا الضخم الأول في إكسبو 2020 دبي".