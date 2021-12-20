إكسبو 2020.. مدينة دبي للإعلام تستعرض مع وفد هيئة الاتصالات العراقية مسيرة الإعلام بدبي

المصدر: دبي -وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت مدينة دبي للإعلام الوفد الإعلامي العراقي الزائر للدولة لحضور إكسبو 2020 دبي، وجاءت الزيارة في إطار مواكبة مدينة دبي للإعلام لفعاليات الحدث العالمي وإطلاع الوفود العالمية الزائرة على مقومات القطاع الإعلامي المتميز في دبي ومرتكزاته المبنية وفقاً لأفضل الممارسات عالمياً والمواكبة لآخر وأهم مستجدات التكنولوجيا المصممة لخدمة القطاع.

ترأس الوفد العراقي الدكتور علي المؤيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية والوفد المرافق له والمكون من مدراء الدوائر المختصة والتنظيم الاعلامي وتكنولوجيا المعلومات.

والتقى الوفد بماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجموعة من المختصين في مجال الاعلام والانتاج إلى جانب مجموعة من المسؤولين عن مختلف القاعات الإعلامية ضمن المدينة.

وأثنى السويدي على الدور الكبير والمهم للمؤسسات الإعلامية العراقية في ظل التحديات التي واجهت المنطقة والعراق بشكل خاص، وأكد حرص مدينة دبي للإعلام على مشاركة التجارب والخبرات مع مختلف الجهات المعنية بقطاعات الإعلام في المنطقة.

وأطلع السويدي الوفد على المرافق المختلفة التي تضمها بيئة الأعمال المتكاملة والمتخصصة بقطاعات الإعلام وتطوير المحتوى وقدم لهم استعراضاَ موسعاً لتجربة المدينة الإعلامية في دبي وأهم محطات هذه المسيرة منذ تأسيسها في عام 2000 بما يشمل أبرز المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي مركزاً إعلامياً إقليمياً بارزاً وملتقى للشركات والمواهب في صناعة المحتوى ورائدة في تبني آخر التوجهات في قطاع الإعلام عالمياً كما تطرق إلى التوجهات الاستراتيجية في قطاعات الانتاج والأفلام والسينما والبنية التحتية المتكاملة التي تضمها المدينة.

وشهدت الزيارة تبادل الرؤى للارتقاء بالمشهد الإعلامي العربي وسبل تطوير محتوى يرتقي لمستويات متقدمة من التنافسية والجودة.

من جانبه، قال المؤيد أن العراق يشهد اليوم انفتاحاً كبيراً في مجال الإعلام وبرزت الكثير من وسائل الإعلام المختلفة ونشط القطاع الخاص في مجال الاعلام".

وأشاد المؤيد بمشروع مدينة دبي للإعلام المخصص لخدمة مؤسسات قطاع الإعلام والصناعات ذات الصلة ومنظومة العمل التي تتسم بمرونة الإجراءات ما شكل نقطة جذب لأبزر المؤسسات الإعلامية والإعلانية العربية والعالمية ما يجعل منها وجهة أعمال متكاملة ومحفزة للاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً على ضرورة تبادل الخبرات والعمل المشترك ووضع أفضل الآليات التنظيمية من أجل الإرقاء بقطاع الإعلام في البلدين.

وفي ختام الزيارة قدم المؤيد درعاً رمزياً لمدير مدينة دبي للإعلام، احتوى على مسلة حمورابي التي تمثل العمق الحضاري للإنسان العراقي فيما قدم ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإعلام كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يضم فصولاً ومحطات من مسيرة سموه التي تشكل ركيزة لاستراتيجية مدينة دبي للإعلام.