تفاهم بين مركز الشباب العربي وجامعة روتشستر دبي في إكسبو 2020

المصدر: دبي-وام

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أبرم مركز الشباب العربي وجامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي مذكرة تفاهم لتمكين الشباب بالمعرفة الأكاديمية المتقدمة في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة وتوفير فرص التدريب العملي للمواهب الشابة المتميزة.

وقع مذكرة التفاهم في جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، سعادة سعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي والدكتور يوسف العسّاف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي.

وتحدد مذكرة التفاهم خمسة مجالات رئيسية للتعاون بين الجانبين لتمكين الشباب وهي التعليم الأكاديمي وبرامج التطوير التنفيذي، والتدريب العملي للطلبة، والاستشارات، والبحوث، والندوات والمؤتمرات المشتركة.

وبموجب المذكرة يوفر مركز الشباب العربي فرص التدريب المهني لطلاب متميزين من جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي كما يشارك في معارض التوظيف الخاصة بالطلبة التي تنظمها الجامعة التي توفر بدورها منحتين دراسيتين كاملتين في تخصصات الدراسات العليا لشباب يرشحهم مركز الشباب العربي، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات في الرسوم تصل حتى 50 في المائة لمجموعة من الشباب المتميزين المهتمين ببرامج الدراسات العليا في الجامعة وتوجيه دعوات لحضور ورش العمل والحلقات النقاشية والملتقيات ومعارض الوظائف التي تنظمها الجامعة.

وقال سعادة سعيد النظري: "التكنولوجيا تقود التحولات الجذرية في كافة جوانب الحياة والاقتصاد والمجتمعات وتمكين الشباب بالمعارف الأكاديمية والمهارات العملية التخصصية في مجال التكنولوجيا والقطاعات المرتبطة به أساس لتحقيق التنمية بكافة أشكالها".

وأردف: "التعاون اليوم بين مركز الشباب العربي وجامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي من منصة "جناح الشباب" في إكسبو 2020 دبي لتمكين الشباب العربي بالمعارف الأكاديمية التكنولوجية المتقدمة وتوفير فرص التدريب العملي والمنح الدراسية له هو جزء من استراتيجية عمل متكاملة ويضاف إلى سلسلة البرامج والمبادرات التخصصية التي يطلقها المركز تباعاً ويوسعها لتمكين الشباب العربي في مهارات وتخصصات التكنولوجيا التي تصنع المستقبل".

من جانبه، قال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي: "تحرص جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي على طرح برامج أكاديمية نوعية في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة تمكّن الشباب في المنطقة بالمهارات التي تتيح لهم بناء مسارات مهنية متميزة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتؤهلهم لإجراء أبحاث ودراسات عليا تخصصية في تخصصات التكنولوجيا الصاعدة".

وأضاف: "شراكتنا مع مركز الشباب العربي في هذا السياق تسهم في توحيد جهودنا لإعداد كفاءات شبابية متمكنة بالمهارات وتأهيل رواد أعمال مستقبليين ناجحين قادرين على تأسيس مشاريع ناشئة تجذب الدعم والتمويلات في مختلف مجالات التكنولوجيا".

وكان مركز الشباب العربي أطلق في أكتوبر 2020 "برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي" بالشراكة مع شركات تكنولوجيا عالمية مثل "لينكدإن" و"جوجل" و"فيسبوك" و"أكسنتشر" و"سيسكو" و"إنتل" و"إريكسون" و"سيمنز"، ومنظمات دولية وإقليمية مثل "الأمم المتحدة"، و"جامعة الدول العربية"، وجامعات ومعاهد مرموقة مثل "جامعة الشارقة" و"جامعة نيويورك أبوظبي" و"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا".

كما أطلق المركز "البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي"، والذي يدرّب نخبة من الشباب العربي الموهوب على مهارات تصميم وإنتاج وصناعة المحتوى الرقمي العربي باستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا لإعداد جيل متمكن من صانعي المحتوى الرقمي المتميز.