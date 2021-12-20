سبيستون تجدد تعاونها مع مجلس الصحة الخليجيّ في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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وقّعت سبيستون، المؤسسة الرائدة في مجال الترفيه الموجه للطفل والعائلة العربيّة، مؤخراً، اتفاقية تعاون مع مجلس الصحة الخليجي ضمن معرض إكسبو 2020.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود المجلس وحملاته التوعوية، من خلال عرض محتوى الحملات المرئي على قناة سبيستون التلفزيونية وقناتها على يوتيوب، إضافةً إلى دعم الحملات التوعوية للمجلس على حسابات سبيستون في منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، تؤكّد الأبحاث العلميّة أن المواد الإعلاميّة التوعويّة الموجّهة للأطفال يمكن أن تكون ذات أثر كبير في تنمية المجتمع. فقد أشار بحث أكاديمي صدر حديثًا إلى أن القصص المصوّرة والرّسوم المتحرّكة باتت من أهم الوسائل في التّواصل والتّعليم وأكثرها فاعليّة، وأن دمج الرّسوم المتحرّكة عالية الجودة مع القصص التي تحوي شخصيّات قريبة من الواقع، يجعل من أفلام الرّسوم المتحرّكة وسيلة فعّالة في مناقشة المواضيع العلميّة وجعلها متاحة للجمهور ليتفاعل معها بسهولة.

وسبقت هذه الاتفاقية بين الطرفين اتفاقيتان، الأولى كانت لجهة دعم حملة مجلس الصحة الخليجيّ في حملته التي هدفت إلى رفع وعي العائلات في المنطقة بظاهرة التحرش بالأطفال وطريقة حمايتهم منها، عن طريق قصّة طفل شجاع، يتعرض لموقف صعب لكنه يتعامل بحكمة شديدة نابعة من وعيه الكبير الذي تشكل بفضل نصائح والدته المتكررة له.

وأتت الاتفاقية الثانية مع بداية العام الجاري، جزءًا من حملة توعوية واسعة تهدف إلى تثقيف العائلات حول تغذية أطفالهم. فتعاونت سبيستون مع مجلس الصحة الخليجي لعرض فيلم وثائقيّ تحت عنوان "رحلة داخل جسم الإنسان: رحلة السكر".

ويروي الفيلم ما يحدث للسكر داخل جسم الإنسان، إضافة إلى تأثيرات استهلاك معدلات السكر الإضافية على صحة الأطفال، بطريقة سلسلة تخاطب الأطفال بأسلوب مميز للغاية.