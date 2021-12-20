بهجة الأعياد في إكسبو 2020.. تحضيرات استثنائية لموسم الفرح

المصدر: البيان

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تستمر بهجة موسم الأعياد في إكسبو 2020، حيث يستعرض المشاركون الدوليون في هذا الحدث العالمي، التقاليد الاحتفالية لبُلدانهم مُضفين على طريقة احتفالهم بها هوية فريدة، بينما يواصل المنظمون تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة الخاصة بمواجهة جائحة "كوفيد19"، ما يضمن زيارات آمنة واستثنائية لجميع رواد الحدث.

وساهمت التحضيرات لموسم الأعياد، التي يجري العمل عليها على قدم وساق عبر كل أرجاء موقع إكسبو 2020، في بث روح الفرح في الأجواء المحيطة قبل تاريخ 25 ديسمبر

وخلال الأيام السبعة المقبلة سيشهد الزوار مجموعة من الحفلات الموسيقية الحية المتألقة يحييها كوكبة من الفنانين الدوليين.

ويحرص إكسبو 2020 دبي، أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة، على تطبيق تدابير الوقاية من كوفيد-19 وفق أحدث المستجدات، وتشمل الإجراءات الاحترازية الحالية زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ "بي سي آر" في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى أربع نقاط، فضلاً عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول.



وقد ألزمت إدارة إكسبو 2020 كل العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال الترفيه للخضوع لاختبار الـ "بي سي آر" على أساس منتظم، كما عُلقت بشكل مؤقت بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين، وذلك كإجراء وقائي قصير الأجل.



ومع تلقي أكثر من 90% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة اللقاح الكامل، تعتبر كوادر إكسبو 2020 دبي من موظفين ومشاركين دوليين ومتطوعين ومقاولين ومزودي خدمات من الملقحين بالكامل. ويُطلب من جميع زوار إكسبو 2020 دبي، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع الحدث الدولي مزود بمحطات تعقيم متطورة، ويطلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

وساهمت التحضيرات لموسم الأعياد، في بث روح الفرح في الأجواء المحيطة قبل تاريخ 25 ديسمبر، حيث تم إضاءة شجرة الكريسماس في ساحة الوصل ضمن حفل خاص نُظم بتاريخ 18 ديسمبر، كما نُظمت جملة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة وعروض التسوق المستمرة، بالإضافة إلى قائمة طعام كاملة تزخر بخيارات عديدة من الأطعمة والمشروبات الاحتفالية، كل ذلك من أجل رسم البهجة على وجوه الزوار.



ويشهد زوار إكسبو 2020 دبي خلال الأيام المقبلة مجموعة من الحفلات الموسيقية الحية لكوكبة من الفنانين الدوليين، من ضمنهم الحفلة الغنائية الخاصة بكل من دينا ستارز والفرقة الفلسطينية Apo & The Apostles يوم 23 ديسمبر بحديقة اليوبيل)، والحفلة الخاصة بالفنان المصري تامر حسني التي سييحيها في (23 ديسمبر، حديقة اليوبيل)، وحفلة غريغوريان تشانت ونايا إيزومي في (24 ديسمبر، مدرج دبي ميلينيوم)، بالإضافة إلى العرض الخاص بجوقة لندن المجتمعية والذي سيُقدم على مدار يومين متتاليين (24 و25 ديسمبر، في حديقة اليوبيل وعلى مُدرج دبي ميلينيوم على التوالي)، هذا بجانب الحفل الخاص بالمغنية ليا سالونجا والذي ستُحييه في (25 ديسمبر، حديقة اليوبيل)، وعرض الباليه الكازاخستاني الوطني في (23 ديسمبر، مدرج دبي ميلينيوم).



ويستعرض المشاركون الدوليون في إكسبو 2020، خلال موسم الأعياد، التقاليد الاحتفالية لبُلدانهم، ابتداء من رقاقات الثلج الورقية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد في جناح جمهورية التشيك، وصولا إلى إحياء تقليد لوسيا الذي يعود إلى 400 عام والذي سيُقام بتاريخ 27 ديسمبر في جناح السويد. ومن المتوقع أن يشهد الحدث زيادة متواصلة في أعداد الزوار مع عرض التذاكر الاحتفالية لإكسبو 2020 المعروضة للبيع من الآن حتى نهاية شهر ديسمبر والتي ستمنح الزوار فرصة الدخول غير المحدود إلى فعاليات فصل الشتاء الرائعة مقابل 95 درهما إماراتيا فقط.

وشهد إكسبو 2020 دبي فعاليات بارزة في الآونة الأخيرة منها: حضور نجم كرة القدم وسفير إكسبو ليونيل ميسي إلى أرض الحدث الدولي؛ بالإضافة إلى الحفل الفني الذي أحياه النجم المصري محمد رمضان، إلى جانب العرض العلمي الحي للكهرباء المثير للإعجاب والذي يحمل عنوان "برينياك لايف - "امتحان العقل" وغيرها من العروض الترفيهية الحية، والتي كانت مدعومة بالإقبال الحماسي على التذكرة الاحتفالية لإكسبو 2020.



وعلى صعيد آخر، قدم أسبوع المعرفة والتعلُّم، وهو أحدث أسابيع الموضوعات ضمن "برنامج الإنسان وكوكب الأرض"، قمة تعليمية عالمية نُظمت على مدار ثلاثة أيام، وعددا من فعاليات المجلس العالمي، كما عُقد على هامشه فعالية تفاعلية حول التعلم التجريبي، بالإضافة إلى انعقاد منتدى أعمال حول تسخير المعرفة للاستعداد بشكل أفضل للمستقبل.



وشهد إكسبو 2020 دبي زيادة في عدد الزوار بشكل كبير خلال الفترة الماضية من عمر الحدث الدولي، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفاً و591 زيارة، وذلك خلال الفترة الممتدة حتى 20 ديسمبر الجاري، بينما يواصل المنظمون تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة الخاصة بمواجهة جائحة "كوفيد19"، ما يضمن زيارة آمنة واستثنائية لجميع رواد الحدث.

وبالنسبة لمنصة إكسبو الافتراضية؛ فقد ارتفع عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 إلى 31.6 مليون خلال نفس الفترة، مدفوعة بشكل أساسي بالعروض الحيّة التي تُبث على منصة إكسبو الإفتراضية، والتي تُتيح للزوار القيام بجولة افتراضية تفاعلية حية مخصصة من خلال الموقع. فيما تتواصل فعاليات الحدث الدولي حتى 31 مارس 2022، وهو يدعو العالم أجمع إلى المشاركة في الاحتفال، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجميع.