7 ملايين زيارة لإكسبو في 80 يوما

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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سجل "إكسبو2020دبي" 7,167,591 زيارة خلال الفترة من 1 أكتوبر الماضي حتى 19 ديسمبر الجاري (80 يوما)، مقابل

31.6 مليون زيارة افتراضية عبر المنصات الرقمية للحدث الدولي الذي يستمر إلى غاية 31 مارس 2022.

وكشفت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في "إكسبو2020دبي" عن تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قررت إدارة إكسبو2020 زيادة عدد مراكز فحص كوفيد 19 من 3 إلى 4، واعتماد الفحوصات المجانية لكل الموظفين في الأجنحة

وعمال النظافة، وأضافت: نحرص على تلقي كل الموظفين المتطوعين الجرعة الثالثة في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة ارتداء الكمامة طوال الوقت.

وقالت نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي شونا ماكغي: علقنا بعض الفعاليات مؤقتاً كالمسيرات الترفيهية المتنقلة لتعزيز الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـكورونا.