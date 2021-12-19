مقيم يشتري جواز سفر إكسبو 2020 دبي رقم "مليون" في زيارته الأولى

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل عدد جوازات إكسبو المباعة هذا الأسبوع إلى مليون جواز سفر، وكان الزائر إسلام فادي هو صاحب الحظ السعيد، حيث قام بشراء الجواز رقم "مليون" خلال زيارته الأولى مع عائلته الصغيرة إلى إكسبو.

وحصل إسلام المقيم في دبي منذ سبع سنوات على شهادة تثبت شراءه جواز السفر رقم مليون، وقال: "لقد جلبت زوجتي وطفلتي الصغيرة إلى إكسبو لنستمتع بالأجواء هنا، ولاكتشاف الأجنحة الرائعة، وسأبدأ بجناح بلدي مصر، ومن ثم جناح دولة الإمارات وأستراليا، وسأحاول اكتشاف العديد من الأجنحة قدر المستطاع، الحقيقة أن إكسبو 2020 حدث رائع، فالتصاميم والزينة وكل ما فيه لافت للنظر، وأنا أشعر بالذهول مما أراه اليوم".

ويعتبر جواز السفر المكون من 50 صفحة بلونه الأصفر المبهج، والذي يجمع بين تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وحاضرها الحديث، من أكثر الهدايا التذكارية مبيعاً في موقع الحدث الدولي، كما أنه يشجع الزوار على اكتشاف أكبر عدد ممكن من الأجنحة، ليحصلوا على الأختام الخاصة بكل جناح.