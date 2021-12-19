تامر حسني يستكمل حفلاته الناجحة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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يحيي النجم المصري تامر حسني، في حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، يوم 23 ديسمبر، حفلاً يستكمل سلسلة حفلاته الناجحة التي أحياها في كل من مصر وأبوظبي وجدة.

وأوضح حسني قبيل انطلاق موعد حفلته المنتظرة في إكسبو 2020، أنه لطالما كان مصمماً على عدم تقليد أي شخص آخر، وعزمه على إنجاز الأشياء، بدلاً من ذلك، بطريقته الخاصة.

وقال تامر حسني: "عندما بدأت مسيرتي الفنية، وعدت نفسي بألا أقبل بالأشياء المتواضعة، وبألا أسير على خطى أي شخص آخر، فأنا أريد أن أكون على طبيعتي وأن أترك بصمتي الخاصة في هذا المجال".

وأوضح النجم المتعدد المواهب بأنه متحمس بشدة لأداء حفله الفني في إكسبو 2020 دبي، حيث صرح قائلاً: "الوقوف أمام معجبين من جميع أنحاء العالم هو هدف لكل فنان يسعى للوصول إلى العالمية، وأتمنى أن أنشر رسالة حب وتقدير لهذا الجمهور الرائع".

حقق تامر حسني أيضاً نجاحات متعددة أخراً، ولا سيما مع إطلاق أحدث أغنياته الجديدة والتي تحمل عنوان "صعبة"، التي حققت أكثر من 57 مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب، منذ طرحها في شهر يوليو، بالإضافة للنجاح الذي حققه فيلمه "مش أنا" الذي حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر في مصر والشرق الأوسط.