إكسبو 2020 دبي يحتفي باليوم الوطني لدولة قطر

المصدر: البيان

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احتفى إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأحد)، باليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، بحفل مميز بدأ بمراسم رفع العلم الرسمية في ساحة الوصل، تبعها تقديم عرض ثقافي موسيقي لفرقة كورال "سوار" القطرية، فضلاً عن العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والعروض الحية والطعام التقليدي التي تم تقديمها في ساحة الوصل، وجناح قطر ومنصة اليوبيل وأماكن مختلفة عبر موقع إكسبو.

ورحب يعقوب الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام إكسبو 2020 دبي، بالوفد القطري الذي ترأسه سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة.

وقال سلطان بن راشد الخاطر: "إن مشاركة قطر في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يتم تنظيمه تحت شعار (تواصل العقول، وصنع المستقبل) تترجم إيماننا العميق بالدور المهم الذي يؤديه الابتكار لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، حيث يسلط جناح قطر الضوء على الإنجازات الوطنية التي تم تحقيقها في هذا المجال، والتي أسهمت بترسيخ قيم الإبداع والابتكار في كافة القطاعات من خلال تحفيز البحث العلمي والتطوير، والتي تسهم بتوطيد صور التواصل بين مختلف شعوب العالم".

وأضاف: "نتطلع من خلال مشاركتنا إلى نقل تجاربنا في عدد من المجالات المهمة مثل الطاقة والبيئة والتعليم والثقافة وغيرها، كما نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود الكبيرة التي بذلت لنجاح هذا الحدث الدولي، ونتمنى التوفيق لتحقيق القيم النبيلة لرسالته، وذلك بما يعود بالخير والنماء والازدهار لدول العالم كافة".

وقال نجيب محمد العلي: "لطالما سجلت قطر في معارض إكسبو الدولية مشاركات فعَّالة، كان آخرها فوز جناحها في معرض إكسبو 2017 بالجائزة الذهبية لأفضل تصميم. رؤية قطر وإبداعها في تصميم أجنحتها يُبرِزها كدولة استشرافية تتمتع باقتصاد متنوع، ويوفر فرصاً استثمارية كبيرة".

وتابع قائلاً: «يرفع الجناح القطري شعارًا واضحًا لأهدافه عنوانه (المستقبل الآن)، فلا عجب أن يكون هذا الجناح بوابةً نحو ثقافة عميقة الجذور، تعتز بماضيها وتنظر بأمل إلى المستقبل. وسيكون زوار الجناح، أمام معايشة مثالية للتطورات المختلفة المتحققة على أراضي دولة قطر تماشيا مع رؤية قطر 2030، في مجالات التعليم والفنون والثقافة والابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى تخطيطها لكأس العالم 2022، ومعرض إكسبو 2023 في مجال البستنة، الذي سيعمل على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء والأصدقاء والأشقاء الدوليين، من أجل توثيق الشراكات القائمة، وعقد علاقات جديدة تعزز الاستثمار والازدهار».

احتفلت قطر باليوم الوطني في إكسبو 2020 بأنشطة تسلط الضوء على الثقافة والتاريخ والتقاليد الثرية التي تتمتع بها الدولة والتي تعود إلى ماضيها العريق، بدءاً من المنتجات المنسوجة يدوياً ووصولاً إلى الصيد بالصقور وغيرها من الحرف التراثية والتقليدية الأصيلة.

يعكس جناح قطر في إكسبو 2020 دبي، الذي تم إنشاؤه تحت شعار "قطر: المستقبل هو الآن"، مكانة الدولة الرائدة في قيادة التغيير، بالنظر إلى رؤيتها وتجاربها، ويرحب الجناح بالعالم، ويتكاتف معه لخلق مستقبل مستدام، مع اتخاذ كل خطوة ممكنة لجعل هذا العالم مكانا أفضل، ويقع جناح قطر في منطقة الاستدامة، ويرمز إلى نظرتها التقدمية نحو المستقبل مع الحفاظ على ثقافتها وتراثها، وسيتمكن الزوار من التعرف على قطر وشعبها من خلال التفاعل مع الجناح الغامر والغني بالمعلومات.