وزراء الثقافة العرب يبحثون تحديث الثقافة العربية في إكسبو 2020

المصدر: وام

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بحث وزراء الشؤون الثقافية في الوطن العربي خلال الدورة الـ22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية، التي انطلقت اليوم في مركز أرض المعارض بإكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وبرئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها إلى جانب توحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة، بما في ذلك التعاون في سبيل تسجيل التراث غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وبناء اقتصاد معرفي مستدام وتوحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر : اجتماعنا هنا اليوم يكتسب أهمية كبرى تأتي من حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، فنحن نحمل على أكتافنا عبء المستقبل بكافة متطلباته، لذا يتوجب علينا أن نعمل على صياغة استراتيجيات تركز على ما يخدم تطلعاتنا في مجال الثقافة من حيث الاحتفاء بالإبداع ليكون جزءاً من هويتنا الثقافية، والعمل معاً من أجل الحفاظ على التراث، وتوفير الأرضية اللازمة لتعزيز مساهمة الثقافة في دعم اقتصاداتنا الوطنية وخدمة مجتمعاتنا.

وأضافت معاليها: إن عملنا المشترك وجهودنا لتحقيق الأهداف المشتركة يجب أن توحد اليوم خطابنا بينياً وقُطرياً، والذي نؤكد فيه على إرساء قيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر، ونبذ العنف والتهميش والتطرف.

وأشادت معاليها بالدور الكبير الذي تلعبه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في تنسيق العمل الثقافي العربي المشترك، ووضع قرارات الاجتماعات والمبادرات موضع التنفيذ، ومتابعتها والتدقيق عليها والتأكد من نجاحها من خلال تقييم موضوعي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة .

وأوضحت أن مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتطويرها سيكون موضوعا رئيسا للدورة، التي تستعرض برنامج "سفير فوق العادة" للثقافة العربية، وهو من الأهمية بمكان لما يحمله من أبعاد جديدة لنشر ثقافتنا التي نفخر بها .. وننفتح فيها على آفاق أوسع وجماهير لم نصلها من قبل إلى جانب مناقشة الخارطة الخمسية للملفات العربية المشتركة لتسجيل التراث غير المادي مع اليونسكو، خاصة مع فوز الإمارات بعضوية المجلس التنفيذي لهذه المنظمة العالمية، إضافة إلى العديد من ورش العمل والمواضيع الملحة والتي من أهمها تعزيز دور الصناعات الثقافية والإبداعية في الدول العربية في رفد الحضارة الإنسانية بموروثاتنا الثقافية وإسهامات الشباب العربي بهويتهم وطاقاتهم فيها.

وقالت معاليها: أطلقنا في دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تهدف إلى النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت: اختتمنا منذ أيام قليلة وفي المكان ذاته، المؤتمر العالمي الأول للصناعات الثقافية والإبداعية، والذي عقد تحت عنوان "إبداع متكامل .. يصنع المستقبل"، حيث استضاف نخبة من قادة الفكر، والمُبدعين، والمُبتكرين حول العالم .. وقالت : ليكن اجتماعنا هذا، المنصة التي نطلق منها مبادرات وبرامج مشتركة نسعى إلى تنفيذها، وتحقيقها، ودعمها بكل ما يلزم، وليكن ما لدينا اليوم، هو أن نفهم الحقيقة وأن ندركها، ففهمها يعني أننا تعلمنا تفاصيلها، وإدراكها يعني أننا اكتسبنا منها المعرفة .. واليوم نقول "الغد لا ينتظر، فهو آت لا محالة، والمستقبل عندما يصل فهو يأخذ هوية وشكل وطابع ما قدمناه له .. وهو ما بنيناه بأيدينا وعقولنا .. لما فكرنا به ونفذناه .. أو نسينا عنه أو أغفلناه، الغد هو ما نستثمر فيه من رأس مال بشري، وإبداع ورؤى واستراتيجيات قادرة على التكيف مع مختلف المتغيرات الداخلية والخارجية .. ليكن اجتماعنا هنا، استكمالاً لرؤى بُنِيَت بصبر، وتنفيذاً لاستراتيجيات وُضِعَت بحكمة، ومتابعةً لكل ما يهمنا حاضراً ومستقبلاً.

واختتمت معاليها قائلة: يحضرني هنا ما قاله المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، (إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي).

بدوره، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية : لقد مرت على العالم العربي عشرية صعبة .. لا زالت آثارها تتداعى، وتأثيراتها تتدافع وتتوالى على المجتمعات، مستعرضا آثار هذه العشرية الصعبة على الثقافة والفكر قائلاً: في نظري آثار ليست كلها سلبية فأوقات الأزمة كثيراً ما تكون دافعاً للتأمل والمراجعة، والزمن الصعب يدفع أهله لإعمال الفكر بحثاً عن الحلول ويحملهم على الخروج من أسر المسلمات والأفكار المعلبة سعياً وراء مخرج واقعي وعملي من الأزمة.

وأضاف: ثلاث نقاط أصبحت لها أهمية كبيرة في حاضر الثقافة العربية ومستقبلها وهي "الإصلاح الديني، ومفهوم الدولة الوطنية، والانفتاح على الثقافة العالمية"، ثلاث قضايا مترابطة متشابكة.

وأشار إلى بيانات اليونسكو، بأن نسبة إسهام العالم العربي في انتاج الكتاب لا تتجاوز 0.9% من الإنتاج العالمي خلال الربع قرن المنصرم، فيما النسبة في أوروبا هي 50% .. وعدد كتب الثقافة العامة التي تُنشر سنوياً في العالم العربي لا يتجاوز 5 آلاف عنوان، بينما يصدر -مثلاً- في الولايات المتحدة نحو 300 ألف عنوان سنوياً وهي فجوة كبيرة يزيد من حدتها أيضاً ضعف المحتوى العربي على الفضاء الرقمي.

من جهتها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في مصر، أهمية العلاقات الوطيدة والروئ والأهداف المشتركة بين كافة الأعضاء ومصر، مشيرة إلى أن تونس قد استضافت الدورة العشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في ديسمبر2016، وصدر عنها إعلان تونس ضد الإرهاب ومن أجل التسامح والتضامن بين الشعوب والثقافات والأديان.

وقالت إن مصر استضافت في أكتوبر من العام 2018 الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي والذي صدر عنها " بيان القاهرة - المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة" حيث نتج عن هذا المؤتمر عدة قرارات وتوصيات قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) بتعميمها على الدول العربية والتزمت مصر بالعمل على هذه التوصيات على كافة الصعد.. ومع نهاية العام 2021 نحتفل بتسليم رئاسة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، لدولة الإمارات.

بدوره، قال الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو): إن "الإلكسو" منذ أن عكفت على مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها شرعت في الاستجابة لمتطلبات أخرى تلبية لأولويات الدول العربية واحتياجاتها طبقاً لما أقره المؤتمر العام للمنظمة وما تضمنته ميزانيتها للدورة المالية 2020 - 2021 من برامج وأنشطة، وسعت إلى مواصلة الحوارِ والتنسيق مع الهيئات الدولية والمنظّمات العربية المعنية بتطوير المعرفة وخدمة اللّغة العربية وتنمية الثقافة مثل اليونسكـو والإيسيسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج ضمن إطارِ عملٍ وتعاونٍ وشراكةٍ مستدامةٍ من أجل ضمان الحقوقِ الثقافيةِ للجميع.

وأوضح أنه وبمبادرةٍ رائدةٍ من المملكةِ العربيةِ السعوديةِ ومساعدةٍ نوعيةٍ من الدولِ العربيةِ، أشرفت المنظمة على إعداد ملف فنونِ الخطِ العربي الذي تمَّ تسجيله يوم 14 ديسمبر 2021، على القائمةِ التمثيليةِ للتراثِ الثقافي غير المادي للبشريةِ لمنظمةِ اليونسكو ونجحت مع الدولِ العربيةِ في اعتماد الأسبوع العالمي للرّواية من قبل المؤتمرِ العامِ لليونسكو.