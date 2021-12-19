العور يطلع على خبرات التكنولوجيا المتقدمة في جناح كندا بإكسبو 2020

المصدر: وام

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اطلع معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين على التجارب والخبرات الكندية المبتكرة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتعليم والفضاء والتي ترتكز على متطلبات واحتياجات المستقبل بجناح كندا في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور ماري جينفييف مونييه المفوض العام للجناح.

واستمع معاليه خلال الزيارة إلى شرح حول المنظور الكندي المنفتح على العالم والإنجازات النوعية التي حققتها كندا في العديد من المجالات ومنظومة القيم الإنسانية السائدة في المجتمع الكندي.

ويتيح الجناح الكندي المقام في منطقة الاستدامة تحت شعار "المستقبل في العقل" لزواره فرصة خوض تجربة تفاعلية لاكتشاف تاريخ كندا وريادتها في العديد من المجالات، ويجسد تصميم الجناح هيكلاً خشبياً أسطوانياً ينقل رواده إلى أجواء الطبيعة الكندية وغاباتها وبيئتها الفريدة.