حفلات مدهشة لأفضل منسِّقي أغاني الـ"دي جي" في إكسبو 2020 .. والبداية اليوم

المصدر: البيان

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ستصدح منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، هذا الشهر بحفلات بعض من أفضل منسِّقي أغاني الـ"دي جي في الهند"، حيث يدعو إكسبو عشّاق الموسيقى للاستعداد للاستمتاع بالقوة الإيجابية للموسيقى.

والبداية ستكون اليوم 19 ديسمبر، مع الثنائي "بروغريسيف براذرس"، اللذان سيقدمان لجمهور الحدث الدولي حفلاً موسيقياً ممتعاً في حديقة اليوبيل بإكسبو 2020 دبي. حيث سيقدم كل من الدي جي ساني شارما والدي جي كاران بهالا، وهما من رواد مسرح موسيقى الرقص الإلكترونية في الهند، هذا النوع الموسيقي الذي سيشعل حماسة محبي الرقص.



سبق وأن شارك هذا الثنائي المسرح من قبل مع العديد من الفنانين المعروفين ومن بينهم الدي جي سنيك، والثنائي ديميتري فيغاس ولايك مايك، ودافيد غيتا، وتييستو، ومارتن غاريكس. فضلا عن أنهم تعاونوا من قبل مع علامات تجارية عدة من بينها أديداس أوريجينالز، بالإضافة إلى إحيائهما لمهرجانات عدة على مستوى العالم، من بينها مهرجان "صن بيرن" في غوا وكرنفال إليكتريك دايزي؛ وهو أكبر مهرجان لموسيقى الرقص الإلكترونية في أمريكا الشمالية.



حققت أول أغنية بوب للثنائي بعنوان "فليب سايد"، نجاحاً فورياً، وحظت بأكثر من 1.5 مليون مشاهدة على الإنترنت، وأصدروا كذلك أكثر من 100 مقتطف من المقتطفات الموسيقية المختلطة، أعاد المئات من منسقي الدي جي تقديمها خلال حفلاتهم في جميع أنحاء العالم. ويمكن لجمهور حديقة اليوبيل الاستعداد للاستمتاع بهذا الحفل الموسيقى الحماسي، ورفع أيديهم في الهواء هتافاً مع مقطوعات الموسيقى الإيقاعية التي ستضم فيما بينها النشيد الوطني للهند بعنوان "الهند، الهند".



كما ستصدح الأجواء في موقع الحدث الدولي، بأجمل الإيقاعات الموسيقية خلال حفل منسق الأغاني الهندي "الدي جي إن واي كي"؛ وهو منتج موسيقي، ومقدم للبرامج الموسيقية في الإذاعة والتلفاز، ومدرب للمهن الموسيقية، وصاحب العلامة التجارية "بلاي لايف ريكورد" الذي سيقدم خلال عرضه عبر مقتطفات ممزوجة ومختلطة من موسيقى بوليوود وذلك في 24 ديسمبر.



وقد حظي الدي جي "إن واي كي"، المولود في نيودلهي بقاعدة جماهيرية محلية عريضة، بفضل العروض الحية لمجموعاته الموسيقية التي قدمها في عدة مواقع محلية في الهند، من بينها بحيرة بيكولا والمنطقة الساحلية النائية في كيرلا، كما لمع نجمه بسبب عروضه الفنية المميزة التي قدمها للجمهور العالمي خلال جولاته العديدة التي شملت مناطق عدة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، كما أطلق "إن واي كي" الريمكس الرسمي، الذي سجل أفضل مبيعات لعام 2018 لأغنية "كيا بات هاي" للمغني "هاردي"، وحصد ما يزيد على مليون مشاهدة على منصة البث التدفقي الرقمية "سافن"، ووصف حفله المنتظر في إكسبو 2020 دبي قائلا: "إنها لفرصة فريدة أن أحيي حفلا في أكبر منصة في الكوكب عشية عيد الميلاد" وعبر عن تحمسه قائلا "ليس هناك أفضل من ذلك".



ومن ثم سيصعد المنتج الموسيقى ومنسق الأغاني المبدع الدي جي "نوكليه" منصة اليوبيل في 27 ديسمبر، وكان "نوكليه" الحاصل على عدة جوائز من بينها جائزة " إم تي في للموسيقى الأوروبية" لأفضل عمل هندي، حكما فنيا في برنامج "إم تي في هاسل"، ومن المنتظر أن يقدم حفلاً مميزاً سيستمتع الحشد الجماهيري خلاله بالإيقاعات الموسيقية الساحرة التي ستخيم على أجواء حديقة اليوبيل، حيث من المتوقع أن يقدم مزيجا موسيقيا مذهلا يضم مجموعاته المتنوعة التي تضم إيقاعات التراب، والباس، والريفيرس باس، والفيوجن، وموسيقى الرقص الإلكترونية.



سيُقيم الثنائي"بروغريسيف براذرس" حفلهما بتاريخ 19 ديسمبر، يليهما "الدي جي إن واي كي" بتاريخ 24 ديسمبر و"الدي جي نوكليه" بتاريخ 27 ديسمبر، وتنطلق جميع تلك الفعاليات على منصة اليوبيل بدءا من الساعة 21:00 بتوقيت دولة الإمارات، والدخول مجاني لحاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، لكن ينصح بالوصول باكراً نظراً لمحدودية الأماكن.

