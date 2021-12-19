محمد بن راشد: اللغة العربية قمة في الجمال والاتساع والشمول

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال حضوره رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الثقافة العرب قمة اللغة العربية في إكسبو دبي والتي تنظمها وزارة الثقافة والشباب بالدولة، أن اللغة العربية تستحق قمماً كثيرة لأنها قمة في الجمال، وقمة في الاتساع والشمول، وقمة في كونها وعاءً للحضارة بكل أبعادها.

وشهد سموه ضمن القمة التوقيع على إعلان الإمارات للغة العربية رفقة وزراء الثقافة العرب ووقعت معهم عليه .. نعلن من خلاله التزامنا تجاهها لغةً لهويتنا وثقافتنا وعلومنا .. نلتزم بها لغةً للحياة.