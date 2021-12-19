سارة الأميري تزور جناحي هندوراس وبوتسوانا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زارت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، جناحي هندوراس وبوتسوانا في إكسبو 2020 دبي، واطلعت على ما يعرض من فرص وعوامل جذب اقتصادي واستثماري مميزة في البلدين.

وخلال زيارة معاليها لجناح هندوراس بمنطقة الفرص والذي يشارك تحت شعار "التعرّف إلى آثار بلدنا، وثقافته، وتنوعه الحيوي"، قدم المشرفون على الجناح عرضاً شاملا للمعالم المميزة للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، وبينها نمط العمارة الخاص لمدنها التاريخية العريقة، وما تزخر به من شواطئ وطبيعة ساحرة وتجارب سياحية تقوم على مزيج فريد يحتفي بالتراث الثقافي الغني للدولة وطبيعتها الخلابة ومطبقها المتنوع.

وفي إطار ما يعرضه الجناح من جاهزية لاحتضان الأعمال، استمعت معاليها من مسؤولي الجناح إلى شرح حول نموذج هندوراس في تطوير الأعمال وتشجيع الاستثمار، والتقدم الذي أحرزته الدولة على صعيد تطوير بيئة الأعمال من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي زيارة إلى جناح بوتسوانا بمنطقة "التنقل"، الذي يشارك تحت شعار " إنشاء فرص جديدة عبر الروابط الصحيحة"، اطلعت معاليها على ما يعرضه جناح الدولة الأفريقية الغنية بالمعادن، من فرص صناعية، مثل التعدين والأحجار الثمينة واستغلال المعادن، إضافة إلى قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والسياحة والأغذية الخدمات المالية والفنون والحرف، ومجموعة متنوعة من الصناعات اليدوية مثل الحلي والأصباغ من مصادر مستدامة ومواد عضوية.

واستمعت معاليها إلى ما يوفره جناح بوتسوانا من ثراء في البيئة السياحية والفرص القائمة في مجالات الابتكار واستخدامات الطاقة الشمسية وتصنيع المعينات السمعية وأجهزة طبية متقدمة أخرى