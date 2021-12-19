قطر تعرض لمحة عن الركائز الأربعة لـ"رؤية قطر 2030"

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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‎قال سعادة سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر إن قطر تشارك رؤية إكسبو 2020 دبي الرامية إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي وصنع مستقبل أفضل لأبناء المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن "رؤية قطر 2030" تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لأبنائها والمقيمين على أرضها.

وأضاف الخاطر خلال تصريحات لوسائل الإعلام ‎ضمن احتفالات إكسبو 2020 دبي بالعيد الوطني لدولة قطر إن أهمية مشاركة قطر في معرض إكسبو 2020 دبي تنبع من كونه أول معرض على هذا المستوى الكبير يحدث في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "طبعاً شعار إكسبو 2020 دبي هو تواصل العقول وصنع المستقبل، ونحن نشارك أشقائنا في دولة الإمارات وفي العالم ككل في صنع هذا المستقبل وفي التواصل والتلاحم لتطور هذه المنطقة ورفعة شعوبها. وتأتي مشاركة دولة قطر بجناحها الذي يحمل شعار "قطر المستقبل الآن"، ضمن رؤيتها الوطنية 2030 وفي ركائزها الأربعة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية والبيئية والبشرية ولنعرض في إكسبو ونشارك مع الإمارات والعالم خططنا الوطنية وابتكاراتنا في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ونعتقد أن زوار جناح قطر سيشهدون إسهامات قطر المتنوعة في قطاع التعليم والصحة والبيئة والفنون والتراث والثقافة والرياضة".

وأشار الخاطر إلى استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022، لافتاً إلى أن زوار جناح قطر في إكسبو 2020 دبي سيشاهدون عروض عن كأس العالم، وأن إقامة كأس العرب في قطر هذا العام كانت بمثابة تجربة لاستضافة حدث أكبر هو كأس العالم في العام المقبل، وهو الاختبار الذي اجتازته الدوحة وبرهنت على قدرتها واستعدادها لاحتضان المونديال.

وأضاف الخاطر أن اليوم الوطني لدولة قطر سيشهد العديد من الفعاليات الفنية والفولكلورية مساء اليوم الأحد، ستلقى إعجاب زوار إكسبو 2020، علاوة على إقامة العديد من ورش العمل في جناح قطر التي تعبر عن تراث ومستقبل دولة قطر.

وتحتفل الإمارات باليوم القطري تحت شعار "الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير" حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالمناسبة والتي تتضمن إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري، وختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة، واحتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية، إلى جانب تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.

وتقيم رؤية قطر 2030 جسراً يصل الحاضر بالمستقبل وهي ترسم تصورا لمجتمع حيوي مزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان، وذلك من خلال حشد طاقاتنا الجماعية وتوجيهها وبهدف ضمان الرفاه للأجيال المقبلة والتوظيف المدروس للموارد ومواصلة بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع.