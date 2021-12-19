محمد الحسيني من جناح تونس: إكسبو 2020 ملتقى حضاري لإبداعات الشعوب

المصدر: البيان، ووام

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أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، أهمية معرض إكسبو 2020 دبي كملتقى حضاري عالمي تلتقي فيه رؤى الشعوب وإبداعاتها وخبراتها.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه، جناح تونس في منطقة الفرص ويحمل شعار "شباب ملهم.. مستقبل واعد"، حيث يعمل الجناح على إبراز ابتكارات وإبداعات الشباب التونسي.

وزار معاليه المناطق الأربعة التي يحتضنها الجناح، إذ تعرف على المناطق السياحية والتاريخية في تونس، كما استعرض رحلة زمنية تستعرض حقب تاريخية وشخصيات بارزة من التاريخ التونسي، مع رؤية تونس للمستقبل عبر فيلم قصير ثلاثي الأبعاد بعنوان "تونس 2050" والذي يركز على الشباب التونسي كثروة وطنية تقوم عليها مسيرة تقدم البلاد.

وقال معاليه: "معرض إكسبو 2020 دبي، هو ملتقى حضاري عالمي تلتقي فيه رؤى الشعوب وإبداعاتها وخبراتها، وخاصة عندما يكون الشباب هم محور النمو والتطور والقيادة، بما يحفز الإبداع ويسرع وتيرة الابتكار الهادف إلى الاستثمار في القدرات الشابة لبناء مستقبل مستدام لدول العالم أجمع".

وتعرف معاليه خلال زيارته للجناح إلى تجارب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية والعاملة في مجال الثقافة والسياحة والتكنولوجيا والابتكار، واستعرض مشاريعهم الرقمية والتكنولوجية الناجحة، بالإضافة إلى التعرف على المنتجات التقليدية للحرفيين التونسيين.