وجبات فطور متأخرة وقوائم طعام احتفالية وأطباق الأعياد الموسمية لزوار إكسبو 2020

المصدر: البيان

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في أجواء احتفالية مملوءة بالبهجة والتسلية والترفيه، يقدم إكسبو 2020 دبي، لزواره خلال موسم الأعياد، مجموعة كاملة من قوائم الأطعمة محدودة الإصدار ووجبات الفطور المتأخرة والأطباق الخاصة بالأعياد والعروض الموسمية الخاصة.



ندعوك للاحتفال معنا بصحبة جميع أفراد الأسرة في مجموعة مختارة من أفضل المطاعم وأماكن تناول الطعام بدءا من الكيبولان – أول صالة طعام أفريقية في العالم – إلى الأطعمة النباتية المُزدانة بلمسة احتفالية التي يقدمها ماثيو كيني في "إكس واي إس تي". كما يمكنك الانضمام إلينا في يوم عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لتناول الطعام ضمن أكبر حدث على مستوى العالم.



كما ندعوك لمتابعة الحساب الرسمي لتجارب تناول الطعام في إكسبو على إنستغرام EatAtExpo202 (@eatatexpo2020). بينما نستعرض معكم فيما يلي مجموعة المطاعم المتوفرة في إكسبو 2020 دبي، والتي يخبئها بابا نويل في جعبته ليثير شهيتك:



أدريفت برغر بار

مع البرغر الأسطوري والمخفوقات الشهية، تبدأ باقات عشاء رأس السنة الجديدة من مطعم أدريفت من 350 درهما إماراتيا للضيوف، ما بعد الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات. للحجز، يمكنك الاتصال على الرقم 3123 317 4 971+ أو إرسال بريد إلكتروني إلى: bookadrift@gatesdxb.com





الكيبولان – صالة الطعام الأفريقية

ستأسر الكيبولان، أول قاعة طعام أفريقية في العالم، براعم التذوق لديك وتصحبها في رحلة مثيرة عبر قارة أفريقيا، للتلذُّذ بمجموعة أطباق الأعياد، كطبق كاري الماعز الشهير في شرق أفريقيا، والبط المشوي على نار هادئة مع صلصة التوت البري المتبلة، ولفائف الديك الرومي الشهيرة ضمن كعكة البطاطا الطرية الشهية من سويت أوفيلياس. وستُقدَّم أنواع مختلفة من الكوكتيل على إيقاع مقاطع الموسيقى التصويرية الأفريقية في الشرفة الخارجية المُطلة على منصة اليوبيل.



كما ندعوك للتنزُّه والاستمتاع بعرض المياه السيريالية في شلالات إكسبو 2020 دبي، وتجربة حلوى شهية من عربة "الكيبولان" الاحتفالية وكعكة أكرا يول لوغ، وكونغ ماديلينز، والشوكولاتة الساخنة مع مارشميلو الفانيليا المدخنة من طاهي المعجنات مامي سو. وتتوفر أطباق الكيبولان الاحتفالية حتى 25 ديسمبر، بأسعار تتراوح بين 55 إلى 75 درهما إماراتيا، فيما تتوفر العربات الاحتفالية حتى 25 ديسمبر من الساعة 12:00 حتى 22:00 بتوقيت الإمارات.



يدعوكم "الكيبولان" أيضا للاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية مع عرض المائدة المفتوحة، والتي تتضمن كأس مجاني من شراب العنب المعد في المطعم، كما سيتم تقديم أطباق احتفالية خاصة على جميع مناضد تقديم الطعام، كما سيوفّر أجواء ترفيهية وموسيقية سيقدمها كلا من مُنسِّقي الموسيقَى "الدي جيه" وعازفي الطبول.



يسري عرض "الكيبولان" بتاريخ 24 ديسمبر، من الساعة 13:00 إلى الساعة 16:00 بحسب توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل 420 درهما إماراتيا؛ وبتاريخ 31 ديسمبر من الساعة 20:00 إلى الساعة 03:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل 650 درهما إماراتيا.



كذلك يُنظم "الكيبولان" ورشة عمل تستضيفها محطة "شوبوكس بيكري" تتيح للعائلات قضاء وقت ممتع من خلال المشاركة في صنع منازل خبز الزنجبيل الممتعة، والتي تتيح للضيوف فرصة تخليد ذكريات هذه التجربة مع أطفالهم. يسري هذا العرض خلال يومي 18 و25 ديسمبر ، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، يتوفر بسعر 180 درهم إماراتي. لغايات حجز المواعيد، يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي:

reservations@alkebulanfoodhall.com



مقهى ألِف بإدارة "فارم تو تيبل"

تذوق باقة حفلة عيد الميلاد في مقهى ألِف، حيث تُقدم جميع الأطباق التي صُممت للمشاركة (بسعر 175 درهما إماراتيا، بما في ذلك عدد غير محدود من المشروبات الغازية لمدة ساعتين؛ وبسعر 275 درهمًا إماراتيا للمشروبات المعززة) ، أو استمتع بعروض الأعياد الخاصة من قسم الوجبات السريعة. يستورد مقهى ألِف منتجات مستدامة وعضوية من المزارع المحلية، ويعرض النطاق والجودة المذهلين اللذين تقدمهما دولة الإمارات العربية المتحدة. يسري هذا العرض حتى تاريخ 30 ديسمبر. لغايات حجز المواعيد، يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي: alif.cafe@mediaonehotel.com



بارون

انغمس في العروض الاحتفالية الحصرية التي يُقدمها "بارون" خلال موسم عيد الميلاد المجيد، بينما تستمتع بإطلالات مذهلة على ساحة الوصل. يتوفر العرض بباقات مميزة يبدأ سعرها من 75 درهما إماراتيا. احتفل أيضا باليوم الأخير من عام 2021 في "بارون"، مع قائمة محددة وحصرية من الأطباق المميزة. يتوفر العرض بباقات مميزة يبدأ سعرها من 850 درهم. لغايات حجز المواعيد، يرجى الاتصال على الرقم التالي: +971 4 350 9224 ، أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي: book.baron@gatesdxb.com



مدرسة بريد أهيد للمخبوزات

تُنظم مدرسة بريد أهيد للمخبوزات في إكسبو 2020 دبي، مجموعة مختارة من ورش العمل الاحتفالية في ديسمبر، مما يتيح للزوار فرصة تعلم كيفية الخبز بمشاركة الخبراء. اصنع الشوكولاتة البيضاء اللذيذة ولفائف التوت البري، خُض تجربة صنع كعكة الدونات الاحتفالية، أو اتقن فن صُنع فطائر اللحم المفروم التقليدية وبسكويت زبدة القرفة. تُقدم العروض التوضيحية مجانا، بحسب أسبقية الحضور ؛ فيما يبلغ سعر ورش العمل المُتاحة خلال أيام الأسبوع 250 درهما إماراتيا، أما في عطلة نهاية الأسبوع فتقدم بسعر 300 درهما إماراتيا؛ بينما يبلغ سعر الورش الاحتفالية 350 درهما إماراتيا. لغايات حجز المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: expo2020dubai.com/en/plan-your-visit/where-to-eat/bread-ahead-bakery-school.



مقهى ميلانو

جرب موسم الأعياد بأسلوب إيطالي حقيقي مع عرض غداء عيد الميلاد في مقهى ميلانو. يشتهر مطعم مقهى ميلانو بمأكولاته الإيطالية الأصيلة وبكرم الضيافة، حيث يدعوك للاستمتاع بقائمة طعام احتفالية منسقة بعناية، تتضمن: سلطة المأكولات البحرية التقليدية وطبق الأخطبوط وطبق أوسوبوكو ألا ميلانيز وطبق البطاطس والسبانخ فضلا عن قائمة من الأطباق الإيطالية التقليدية، المتمثلة باللازانيا وبحلوى البانيتون والسترافولي بالإضافة إلى كعكة الروكوكو والموستاشولي. أو استقبل العام الجديد بقائمة طعام جاهزة، وبكأس من المشروب الترحيبي، بحضور مغنٍ وباقة من العروض الموسيقية الحية، ابتداء من الساعة 19:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حتى وقت متأخر. تبلغ قيمة عرض سعر قائمة طعام الأعياد (باستثناء المشروبات) 550 درهما إماراتيا، والذي سيسري بتاريخ 25 ديسمبر ، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة،. في حين يبلغ قيمة عرض قائمة طعام ليلة رأس السنة الجديدة 950 درهما إماراتيا، بتاريخ 31 ديسمبر، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. لغايات حجز المواعيد، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني على العنوان التالي: info@cafemilanodubai.ae



مقهى كانفِس من كوفي كالتشر

يدعوك مقهى كانفِس لاقتناص فرصة العروض التي يقدمها خلال موسم الأعياد، وذلك إما من خلال اختيار قائمة كانابي (التي تبدأ قيمة الأسعار فيها من 150 درهما إماراتيا)، أو قائمة حفلة عيد الميلاد المجيد (التي تبدأ قيمة الأسعار فيها من 195 درهما إماراتيا)، أو استقبل العام الجديد مع وجبة مكونة من ثلاثة أطباق، مع مشروبات غير محدودة لمدة ساعتين (مع المشروبات الغازية مقابل 290 درهما إماراتيا، أو يمكنك اختيار باقة المشروبات الروحية مقابل 420 درهما إماراتيا). لغايات حجز المواعيد، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني على العنوان التالي: canvas.cafe@mediaonehotel.com



دي تو هاف ومقهى الفايكنغ

استمتع بالطعام الدنماركي التقليدي في مطعم دي تو هاف، مع مأدبة عشاء خاصة باحتفالية عيد الميلاد المجيد وذلك خلال الأيام المحددة التالية: (18 ، 25 ، 26 ، 29 ديسمبر). كما سيتيح المطعم للزوار فرصة تجربة حلوى عيد الميلاد الدنماركية التي تُعرف باسم " بليس كايفر " والتي تقدم مع المربى والسكر الدنماركي الصنع، حيث ستُقدم كل يوم أحد في مقهى الفايكنغ الذي يقع في المحيط الخارجي للجناح الدنماركي. لغايات حجز المواعيد، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني على العنوان التالي: info@restaurantde2have.dk



فاراغو - مركز الطعام إكسبو (منطقة الاستدامة)

استمتع بمجموعة متنوعة من المقبلات والأطباق الرئيسة والحلويات والمقبلات من البوفيه، واقتنص الفرصة لمشاهدة كيفية إعداد طبق الباستا من منصة الطهي المباشر مقابل 99 درهما إماراتيا. كما سيحظى الأطفال دون سن الثامنة على الطعام مجانا. يسري العرض حتى تاريخ 23 ديسمبر ويبدأ من الساعة 11:00 إلى الساعة 22:00 بحسب توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة مقر فاراغو الذي يقع في منطقة الاستدامة.



فلوزي كوكي

يدعو فلوزي كوكي الجمهور لإطلاق العنان لأنفسهم للاستمتاع بعرض فلوزي لشهر ديسمبر، والذي هو عبارة عن بسكويت فادج بالشوكولاتة محشو بالفستق، ومغطى بالسكر ويتزين بالفستق الحلبي المفروم، يمكنك الحصول عليها مقابل (16 درهما إماراتيا). يسري العرض حتى 31 ديسمبر. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة مقر فلوزي كوكي الذي يقع في منطقة الاستدامة.