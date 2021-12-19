فعاليات ممتعة تنتظر زوار إكسبو 2020 من 19 حتى 21 ديسمبر

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، فعاليات وأحدثاً وبرامج وأنشطة دولية وترفيهية ممتعة تنتظر زوار الحدث الدولي الأروع في العالم، خلال الفترة من 19 ولغاية 21 ديسمبر الجاري، أبرزها:

19 ديسمبر



اليوم الوطني لدولة قطر

-10:30، ساحة الوصل



النسخة الافتتاحية من قمة جامعة الدول العربية

-08:30، مركز دبي للمعارض



مهرجان البُردة 2021 (19-21 ديسمبر)

-08:00 (في 19 ديسمبر فقط، بينما تنعقد الفعالية بدءا من الساعة 09:00 في بقية الأيام)، مركز دبي للمعارض



المؤتمر الــ 22 لوزراء الثقافة العرب 2021

-10:00-17:30، مركز دبي للمعارض



الذكرى الــ 30 لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

-بدءاً من الساعة 10:00، وحتى نهاية الشهر، مركز الأمم المتحدة



العرض الموسيقي لنسيمة إيت آمي

-17:00-18:00، منصة اليوبيل



حفل موسيقي- معزوفات الكريسماس

-عازف البيانو– جوليان بيسنير

-19:00، 20:00، متنزه جناح فرنسا



20 ديسمبر



الاحتفال باليوم الفخري لجامعة الدول العربية

-10:15، ساحة الوصل



عرض (فيرتوسوس في فور) + حفل الكريسماس الموسيقي

-18:00-19:30، منصة اليوبيل



احتفاليات موسم الأعياد (الكريسماس)

-20:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



الرؤى والرحلات

-17:00، جناح المرأة



سلسلة الأفلام الكولومبية - "جينيتيس ديل بارايسو"

-19:00، مدرج تيرّا



سلسلة الاستثناءات- جامعة الدول العربية: جائزة التميز للمرأة العربية

-16:00-17:00، جناح المرأة



عرض الشارع مع الحيوانات الأليفة (20-23 ديسمبر)

-17:30-18:00، و 18:45-19:17، جناح إسبانيا



21 ديسمبر



اليوم الوطني لجمهورية توغو

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لجزر سليمان

-16:15، ساحة الوصل



سلسلة الأفلام الكولومبية – "جيريكو"، إل إنفينيتو فيلو دي لوس دياس"

-14:00، مدرج تيرّا



الأرجنتين – دروس التانجو من الأرجنتين

-16:00، منصة الأرض



مهرجان نيوزلندا للأفلام القصيرة

-18:00-19:45، الغرفة التعاونية من فونتيرا، جناح نيوزلندا



إيطاليا- سانريمو جيوفاني يعرض ناعومي

-21:00، مسرح دبي ميلينيوم

