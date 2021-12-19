فعاليات ممتعة تنتظر زوار إكسبو 2020 من 19 حتى 21 ديسمبر
يشهد إكسبو 2020 دبي، فعاليات وأحدثاً وبرامج وأنشطة دولية وترفيهية ممتعة تنتظر زوار الحدث الدولي الأروع في العالم، خلال الفترة من 19 ولغاية 21 ديسمبر الجاري، أبرزها:
19 ديسمبر
اليوم الوطني لدولة قطر
-10:30، ساحة الوصل
النسخة الافتتاحية من قمة جامعة الدول العربية
-08:30، مركز دبي للمعارض
مهرجان البُردة 2021 (19-21 ديسمبر)
-08:00 (في 19 ديسمبر فقط، بينما تنعقد الفعالية بدءا من الساعة 09:00 في بقية الأيام)، مركز دبي للمعارض
المؤتمر الــ 22 لوزراء الثقافة العرب 2021
-10:00-17:30، مركز دبي للمعارض
الذكرى الــ 30 لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
-بدءاً من الساعة 10:00، وحتى نهاية الشهر، مركز الأمم المتحدة
العرض الموسيقي لنسيمة إيت آمي
-17:00-18:00، منصة اليوبيل
حفل موسيقي- معزوفات الكريسماس
-عازف البيانو– جوليان بيسنير
-19:00، 20:00، متنزه جناح فرنسا
20 ديسمبر
الاحتفال باليوم الفخري لجامعة الدول العربية
-10:15، ساحة الوصل
عرض (فيرتوسوس في فور) + حفل الكريسماس الموسيقي
-18:00-19:30، منصة اليوبيل
احتفاليات موسم الأعياد (الكريسماس)
-20:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم
الرؤى والرحلات
-17:00، جناح المرأة
سلسلة الأفلام الكولومبية - "جينيتيس ديل بارايسو"
-19:00، مدرج تيرّا
سلسلة الاستثناءات- جامعة الدول العربية: جائزة التميز للمرأة العربية
-16:00-17:00، جناح المرأة
عرض الشارع مع الحيوانات الأليفة (20-23 ديسمبر)
-17:30-18:00، و 18:45-19:17، جناح إسبانيا
21 ديسمبر
اليوم الوطني لجمهورية توغو
-10:15، ساحة الوصل
اليوم الوطني لجزر سليمان
-16:15، ساحة الوصل
سلسلة الأفلام الكولومبية – "جيريكو"، إل إنفينيتو فيلو دي لوس دياس"
-14:00، مدرج تيرّا
الأرجنتين – دروس التانجو من الأرجنتين
-16:00، منصة الأرض
مهرجان نيوزلندا للأفلام القصيرة
-18:00-19:45، الغرفة التعاونية من فونتيرا، جناح نيوزلندا
إيطاليا- سانريمو جيوفاني يعرض ناعومي
-21:00، مسرح دبي ميلينيوم