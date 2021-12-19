اليوم الوطني للبوسنة والهرسك في إكسبو.. طبيعة غامرة وضيافة على شكل قلب

المصدر: البيان

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يدعونا جناح البوسنة والهرسك في إكسبو 2020 دبي، عبر شعاره "فرصة على شكل قلب"، للتعرُّف إلى روح هذا البلد وكرم ضيافته وطبيعته ومدى ترابطه، فضلاً عن الطرق التي يستخدمها لتحقيق التواصل والابتكار وتنوع الثقافات التي تجمع بين مجتمعاته الملهمة، ويعتبر الجناح مساحة غامرة تمتزج فيها الطبيعة والتقنية بشكل مذهل، كما يمنح زواره الفرصة لتصميم قلوب ثلاثية الأبعاد وطباعتها.

واحتفل إكسبو 2020 دبي، باليوم الوطني للبوسنة والهرسك، وبدأ الاحتفال بمراسم رفع العلم في ساحة الوصل، وإلقاء الكلمات الترحيبية، ومن ثم تقديم مجموعة منوعة من العروض الفنية والثقافية.



وكان سعادة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في استقبال معالي الدكتور دينيس زفيزديتش، رئيس مجلس النواب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، ومعالي إدين فورتو، رئيس وزراء كانتون سراييفو - البوسنة والهرسك، ومعالي عدنان ديليتش، وزير اقتصاد كانتون سراييفو - البوسنة والهرسك.



وقال معالي حمد أحمد الرحومي في كلمته خلال الاحتفال: "إننا اليوم إذ نحتفل معكم باليوم الوطني للبوسنة والهرسك، فإننا نؤكد معاً عمق علاقات الصداقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا، وهي العلاقات التي تسعى قيادتينا إلى تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، ومسيرة التنمية في بلدينا، بالإضافة إلى دعم ثوابت ومبادئ السلم والأمن الدوليين".



وقال معالي دينيس زفيزديتش: "نشكر دولة الإمارات على استضافتنا، من المهم لنا أن نشارك في هذا الحدث الدولي بين نحو 200 دولة، نحن هنا ومعنا 50 من ممثلي الشركات في البوسنة والهرسك لعرض فرص التعاون والاستثمار التي نمتلكها في بلدنا".

وأضاف: "ندرك أن خلق مناخ عمل إيجابي وتحسين بيئة الأعمال أمران مهمان لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الاقتصادي ولتشجيع جذب المستثمرين الأجانب. يسعدني أن أخبركم أن الأبحاث تظهر أن هناك استثماراً في البوسنة والهرسك بسبب المزايا المهمة التي تتمتع بها، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وجودة مواردها الطبيعية، والقوى العاملة المتعلمة، والعملة المستقرة، والخدمات المصرفية المتطورة، بالإضافة لتحقيق درجة عالية من رضا المستثمرين الأجانب عن الأرباح المحققة وأهداف الاستثمار في البوسنة والهرسك".



لطالما كانت جمهورية البوسنة والهرسك مشاركاً دائماً ومنتظماً في المعارض الدولية والمتخصصة، وذلك منذ مشاركتها في إكسبو هانوفر الدولي 2000.



ويستعرض جناح البوسنة والهرسك الواقع في منطقة الفرص، الكيفية التي تجسد بها الدولة مفهوم ملتقى الشرق والغرب، فبالنظر إلى تاريخها الغني المستمد من الثقافات العثمانية والنمساوية المجرية، تحظى هذه الدولة الصغيرة والرائعة بقصة فريدة للغاية لترويها للعالم عنوانها القدرة على النهوض والأمل. ويدعوكم الجناح لزيارته للتعرف إلى المكانة الفريدة التي تتمتع بها البوسنة والهرسك في التاريخ الأوروبي والآسيوي، إلى جانب الاطلاع على الكثير من القصص الحديثة عن الابتكار والطموح.



الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي، هي مناسبات للاحتفاء بالمشاركين الدوليين، حيث تسلَّط الضوء على ثقافاتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم. وتشمل الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها الكلمات الرسمية والعروض الثقافية.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد لستة أشهر.

