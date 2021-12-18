شرطة تسلط الضوء على "منظومة التطوير" في إكسبو 2020

المصدر: وام

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نظمت شرطة أبوظبي محاضرة تخصصية عن "تطوير منظومة التطوير والتغيير في شرطة أبوظبي"، وذلك بجناح "فزعة" في إكسبو 2020 دبي، انطلاقاً من حرصها على تحقيق أولويتها "الريادة المؤسسية"، والهدف الاستراتيجي "ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل".

وأكد المقدم الدكتور المهندس ناصر محمد الساعدي، رئيس قسم التطوير والتغيير بإدارة الابتكار واستشراف المستقبل أهمية منهجية التطوير والتغيير في الحكومات والعمل الأمني ودورها في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية.

واستعرضت المحاضرة العديد من المواضيع أبرزها: استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والهياكل التنظيمية المرنة، وآليات واستراتيجيات مواجهة وباء كوفيد- 19، والاستعداد لغيرها من الأوبئة والكوارث، ومنظومة دعم اتخاذ القرار، والمهارات المتقدمة والمستقبلية لمنتسبي شرطة أبوظبي.