مريم المهيري تطلع على حلول بنما المناخية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زارت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، جناح جمهورية بنما في إكسبو 2020 دبي المقام تحت شعار "مقدمة عن الفرص غير المتناهية في بنما" ، وكان في استقبالها السيدة آني لام تشونج، مديرة الجناح .

وعبر رحلة بتقنيات الواقع الافتراضي، تعرفت معاليها على مزيد من التفاصيل حول قناة بنما الرابط المائي الحيوي بين المحيطين الهادئ والأطلسي، وأهمية هذه الدولة كنقطة ربط بين الأميركيتين والعالم، وتأثيرها على حركة التجارة الدولية لقرون عدة، ما يجعلها بوابة مثالية للقطاع الخاص للوصول إلى أنحاء أمريكا اللاتينية.

وناقشت معاليها مع القائمين على الجناح جهود العمل من أجل البيئة والمناخ، واستمعت إلى شرح مفصل عن المساهمات المحددة وطنيا لبنما ضمن التزامها بالعمل من أجل المناخ، وخططها بخفض الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة بنسبة 11.5٪ عن الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، أي بمقدار 10 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بين 2022-2030، وبنسبة 24٪ بحلول عام 2050، أي 60 مليون طن بين 2022-2050. وتعرفت على خطط استعادة 50000 هكتار من الغابات، ما يساهم في امتصاص قرابة 2.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

كما اطلعت معاليها على ما تتبناه بنما من حلول مناخية قائمة على الطبيعة وجهودها في المحافظة على البيئة في الحوض المائي لقناة بنما والمناطق البحرية والساحلية، كما دار الحديث عن إدارة المخلفات البحرية.

وأعربت عن امتنانها بمشاركة كل من وزير التجارة والصناعة في جمهورية بنما، رامون إيدواردو مارتينيز دي لا جوارديا، ووزيرة الخارجية إريكا موينز، في جلسة نقاشية أقيمت مؤخرا بعنوان "الرؤى والرحلات" ضمن سلسلة خاصة من المحادثات الملهمة عقدت في جناح المرأة، وتناولت القوالب النمطية الشائعة حول الأجناس، وناقشت مجموعة أفكار من أجل مستقبل يُعنى بتحقيق المساواة بين الجنسين.

