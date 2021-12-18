محمد رمضان: انتظروني في أقوى حفل الليلة بإكسبو 2020

المصدر: غسان خروب

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على معرض إكسبو 2020 دبي، يفتح الفنان محمد رمضان عينيه، حيث بدأ الاستعداد لحفله الغنائي الذي سيقام الليلة في تمام التاسعة مساءً على مسرح اليوبيل، وهو ما انعكس على حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، والذي نشر عليه جانباً من كواليس زيارته الأخيرة إلى معرض اكسبو 2020 دبي، اطلع خلالها على التقنيات البصرية والسمعية التي يتضمنها المسرح.

وأرفق محمد رمضان المقطع المصور بتعليق قال فيه: "باذن الله السبت ميعادنا في أقوى حفلة في إكسبو 2020 دبي، انتهينا من الاستعدادات للقاء الحبايب … ثقة في الله نجاح مرعب"، في الوقت نفسه كان رمضان قد أعاد نشر الإعلان الترويجي الخاص بحفلته التي يتوقع أن تحظى بإقبال جماهيري واسع