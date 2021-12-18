فعاليات واحتفالات مدهشة في إكسبو حتى 20 ديسمبر.. ترقبوها

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، على مواعيد مع فعاليات واحتفالات وأحداث وبرامج مدهشة من اليوم (السبت) حتى 20 ديسمبر الجاري، أبرزها:



18 ديسمبر



اليوم الوطني للبوسنة والهرسك

-16:15، ساحة الوصل



اليوم الأخير لأسبوع المعرفة والتعلم



-الفصل الدراسي المتواجد في كل مكان

-14:00-16:00 (يمتد كل عرض لمدة 30 دقيقة) في جناح نيكزوس للإنسان وكوكب الأرض



إضاءة شجرة إكسبو 2020 دبي الرسمية احتفاءً بالأعياد

-18:15-19:15، ساحة الترحيب في الوصل (ما بين فندق الروف وجناح القيادة)



الحنين لأعياد الميلاد

- أوقات متعددة ابتداء من الساعة 18:00، ساحة الوصل



اليوم العالمي للغة العربية

- 11:30-13:30، مدرج تيرّا



فعاليات في جناح أنغولا

-19:10، "مناقشة: إنتاج الأفلام في أنغولا وآفاق النمو"

-20:30، أداء موسيقي يقدمه كلا من فرقة نيغولا باند، وسويندي ندالا، وثنائي أنغولا الكلاسيكي "دو أنغولا كلاسيكال"، وسارا ساكا وهيرويد



عرض - الدي جي "ميستا جيي"

-20:30-23:15، مسرح دبي ميلينيوم



أداء موسيقي لسهرة حلجان، طوفان درينيس ومجاز

-21:00-23:15، مسرح دبي ميلينيوم



الحفل الموسيقي للفنان محمد رمضان

-21:00-23:00، منصة اليوبيل



19 ديسمبر



اليوم الوطني لدولة قطر

-10:30، ساحة الوصل



النسخة الافتتاحية لقمة اللغة العربية

-08:30، مركز دبي للمعارض



النسخة السادسة عشر لمهرجان البُردة 2021

-خلال الفترة من 19 حتى 21 ديسمبر

-18:00 (19 ديسمبر فقط)، وابتداءً من 09:00 في الأيام الأخرى، مركز دبي للمعارض، القاعة الجنوبية



المؤتمر الثاني والعشرون لوزراء الثقافة العرب 2021

-10:00-17:30، مركز دبي للمعارض



عرض نسيمة آيت عمّي

-17:00-18:00، منصة اليوبيل



حفل موسيقي- معزوفات الكريسماس على البيانو– جوليان بيسنير

-19:00، 20:00، متنزه جناح فرنسا



20 ديسمبر



الاحتفال باليوم الفخري لجامعة الدول العربية

-10:15، ساحة الوصل



عرض (فيرتوسوس في فور) + حفل الكريسماس الموسيقي

-18:00-19:30، منصة اليوبيل



احتفاليات موسم الأعياد (الكريسماس)

-20:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



الرؤى والرحلات

-17:00، جناح المرأة



سلسلة الاستثناءات

– جامعة الدول العربية:جائزة التميز للمرأة العربية

-16:00-17:00، جناح المرأة



عرض الشارع مع الحيوانات الأليفة

-خلال الفترة من 20 حتى 23 ديسمبر

-17:30-18:00 و 18:45-1917، جناح إسبانيا



