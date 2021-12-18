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إكسبو 2020 دبي اليوم

فعاليات واحتفالات مدهشة في إكسبو حتى 20 ديسمبر.. ترقبوها

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، على مواعيد مع فعاليات واحتفالات وأحداث وبرامج مدهشة من اليوم (السبت) حتى 20 ديسمبر الجاري، أبرزها:
 
18 ديسمبر
 
اليوم الوطني للبوسنة والهرسك  

-16:15، ساحة الوصل
 
اليوم الأخير لأسبوع المعرفة والتعلم
 
-الفصل الدراسي المتواجد في كل مكان

-14:00-16:00 (يمتد كل عرض لمدة 30 دقيقة) في جناح نيكزوس للإنسان وكوكب الأرض
           
إضاءة شجرة إكسبو 2020 دبي الرسمية احتفاءً بالأعياد

-18:15-19:15، ساحة الترحيب في الوصل (ما بين فندق الروف وجناح القيادة)


الحنين لأعياد الميلاد

- أوقات متعددة ابتداء من الساعة 18:00، ساحة الوصل
 
اليوم العالمي للغة العربية

-  11:30-13:30، مدرج تيرّا
 
فعاليات في جناح أنغولا

-19:10، "مناقشة: إنتاج الأفلام في أنغولا وآفاق النمو"

-20:30، أداء موسيقي يقدمه كلا من فرقة نيغولا باند، وسويندي ندالا، وثنائي أنغولا الكلاسيكي "دو أنغولا كلاسيكال"، وسارا ساكا وهيرويد
 
عرض -  الدي جي "ميستا جيي"

-20:30-23:15، مسرح دبي ميلينيوم
 
أداء موسيقي لسهرة حلجان، طوفان درينيس ومجاز

-21:00-23:15، مسرح دبي ميلينيوم
 
الحفل الموسيقي للفنان محمد رمضان

-21:00-23:00، منصة اليوبيل
 
19 ديسمبر
 
اليوم الوطني لدولة قطر

-10:30، ساحة الوصل
 
النسخة الافتتاحية لقمة اللغة العربية

 -08:30، مركز دبي للمعارض
 

النسخة السادسة عشر لمهرجان البُردة 2021

-خلال الفترة من 19 حتى 21 ديسمبر

-18:00 (19 ديسمبر فقط)، وابتداءً من 09:00 في الأيام الأخرى، مركز دبي للمعارض، القاعة الجنوبية
 
المؤتمر الثاني والعشرون لوزراء الثقافة العرب 2021

-10:00-17:30، مركز دبي للمعارض
 

عرض نسيمة آيت عمّي

-17:00-18:00، منصة اليوبيل
 
حفل موسيقي- معزوفات الكريسماس على البيانو– جوليان بيسنير

-19:00، 20:00، متنزه جناح فرنسا
 
20 ديسمبر
 
الاحتفال باليوم الفخري لجامعة الدول العربية

-10:15، ساحة الوصل
 
عرض (فيرتوسوس في فور) + حفل الكريسماس الموسيقي

-18:00-19:30، منصة اليوبيل
 
احتفاليات موسم الأعياد (الكريسماس)

-20:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم
 
الرؤى والرحلات

-17:00، جناح المرأة
 
سلسلة الاستثناءات

– جامعة الدول العربية:جائزة التميز للمرأة العربية

-16:00-17:00، جناح المرأة
 
عرض الشارع مع الحيوانات الأليفة

-خلال الفترة من 20 حتى 23 ديسمبر

-17:30-18:00 و 18:45-1917، جناح إسبانيا
 
 

 

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