فعاليات واحتفالات مدهشة في إكسبو حتى 20 ديسمبر.. ترقبوها
سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، على مواعيد مع فعاليات واحتفالات وأحداث وبرامج مدهشة من اليوم (السبت) حتى 20 ديسمبر الجاري، أبرزها:
18 ديسمبر
اليوم الوطني للبوسنة والهرسك
-16:15، ساحة الوصل
اليوم الأخير لأسبوع المعرفة والتعلم
-الفصل الدراسي المتواجد في كل مكان
-14:00-16:00 (يمتد كل عرض لمدة 30 دقيقة) في جناح نيكزوس للإنسان وكوكب الأرض
إضاءة شجرة إكسبو 2020 دبي الرسمية احتفاءً بالأعياد
-18:15-19:15، ساحة الترحيب في الوصل (ما بين فندق الروف وجناح القيادة)
الحنين لأعياد الميلاد
- أوقات متعددة ابتداء من الساعة 18:00، ساحة الوصل
اليوم العالمي للغة العربية
- 11:30-13:30، مدرج تيرّا
فعاليات في جناح أنغولا
-19:10، "مناقشة: إنتاج الأفلام في أنغولا وآفاق النمو"
-20:30، أداء موسيقي يقدمه كلا من فرقة نيغولا باند، وسويندي ندالا، وثنائي أنغولا الكلاسيكي "دو أنغولا كلاسيكال"، وسارا ساكا وهيرويد
عرض - الدي جي "ميستا جيي"
-20:30-23:15، مسرح دبي ميلينيوم
أداء موسيقي لسهرة حلجان، طوفان درينيس ومجاز
-21:00-23:15، مسرح دبي ميلينيوم
الحفل الموسيقي للفنان محمد رمضان
-21:00-23:00، منصة اليوبيل
19 ديسمبر
اليوم الوطني لدولة قطر
-10:30، ساحة الوصل
النسخة الافتتاحية لقمة اللغة العربية
-08:30، مركز دبي للمعارض
النسخة السادسة عشر لمهرجان البُردة 2021
-خلال الفترة من 19 حتى 21 ديسمبر
-18:00 (19 ديسمبر فقط)، وابتداءً من 09:00 في الأيام الأخرى، مركز دبي للمعارض، القاعة الجنوبية
المؤتمر الثاني والعشرون لوزراء الثقافة العرب 2021
-10:00-17:30، مركز دبي للمعارض
عرض نسيمة آيت عمّي
-17:00-18:00، منصة اليوبيل
حفل موسيقي- معزوفات الكريسماس على البيانو– جوليان بيسنير
-19:00، 20:00، متنزه جناح فرنسا
20 ديسمبر
الاحتفال باليوم الفخري لجامعة الدول العربية
-10:15، ساحة الوصل
عرض (فيرتوسوس في فور) + حفل الكريسماس الموسيقي
-18:00-19:30، منصة اليوبيل
احتفاليات موسم الأعياد (الكريسماس)
-20:30-22:30، مسرح دبي ميلينيوم
الرؤى والرحلات
-17:00، جناح المرأة
سلسلة الاستثناءات
– جامعة الدول العربية:جائزة التميز للمرأة العربية
-16:00-17:00، جناح المرأة
عرض الشارع مع الحيوانات الأليفة
-خلال الفترة من 20 حتى 23 ديسمبر
-17:30-18:00 و 18:45-1917، جناح إسبانيا