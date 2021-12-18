ساحة الوصل في إكسبو 2020 تثلج اليوم احتفالا بعيد الميلاد

المصدر: دبي - بشار باغ

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تنهمر الثلوج اليوم الساعة 6:15 مساءً في ساحة الوصل بينما يقوم كل من سانتا وراشد ولطيفة بإضاءة شجرة الميلاد، ووسط أجواء احتفالية خلابة تتزين قبة الوصل بعروض بصرية ساحرة احتفالاً بعيد الميلاد ويستمر العرض البصري مع الثلوج لغاية الساعة :6:45 أي لمدة نصف ساعة تقريباً، فيما تبدأ الاحتفالية الثلجية الثانية الساعة الثامنة يليها عرض ثالث في الساعة التاسعة.

وفي تصريحات لـ "البيان" أوضح طارق غوشه الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في إكسبو 2020 دبي أن آلات خاصة لضخ الثلج الجاف "dry Ice" تم تركيبها في أماكن محددة على قبلة الوصل خلال الأيام الماضية وجرت اختبارات متعددة لإسقاط الثلوج استعداداً للعرض الأول لاحتفالية عيد الميلاد التي ستقام اليوم.

ولفت غوشه إلى أن ساحة الوصل ستشهد عرض الميلاد الثلجي بشكل يومي خلال الأيام المقبلة على أن يتم تحديد توقيت العروض لاحقاً.