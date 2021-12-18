مقاعد لغة الضاد.. تصاميم إبداعية تجذب الزوار لـ"التواصل" في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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مقاعد اللغة العربية، تجمع بصورة بديعة بين الشكل والوظيفة في إكسبو 2020 دبي، حيث توفر أماكن يمكن للزوار التوقف عندها والتأمل في روائع الموقع العديدة، ويصور كل مقعد منها كلمة عربية معبرة بتصميم ثلاثي الأبعاد بالخط العربي، وتم تصميمها لتبدو وكأنها تحث الزوار على "التواصل" واتباع سلوكيات مختلفة، فبعضها مكون من كلمات طويلة، لحث الناس على الجلوس في مجموعات للنقاش والتواصل، بينما تحمل مقاعد أخرى كلمات أقصر دائرية الشكل، تم تصميمها لتشجيع الزوار على الجلوس والتأمل في محيطهم الغني بالتفاصيل.



وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الـ 18 ديسمبر من كل عام، عبر من الزوار عن إعجابهم الشديد بتلك المقاعد الرخامية المصممة على هيئة كلمات باللغة العربية، والتي تنتشر في كافة أرجاء إكسبو 2020 دبي حيث تضفي تلك المقاعد على موقع الحدث الدولي الأضخم في العالم، الكثير من الجمال بتصاميمها الإبداعية المميزة، نظرا لأنها تعكس جماليات الكتابة عموماً والخط العربي تحديداً، وتُسهم في ترسيخ مفاهيم المحافظة على اللغة العربية في أذهان الأطفال واليافعين والشباب من العرب، فضلاً على استحواذها على اهتمام الزوار من غير الناطقين بالعربية نظرا لتصميمها المميز وانحناءاتها الإبداعية المبهرة التي تستوقفهم بجمالها أناقتها.



يقول الإماراتي علي عارف أحمد:"أثارت المقاعد الرخامية المنتشرة في عدد كبير من المناطق في إكسبو 2020 دبي، اهتمامي بشكل كبير، ففي الحقيقة هذه التصاميم أكثر من رائعة، لأنها تُتيح للزوار من الجنسيات الأجنبية التعرف إلى لغتنا الأم".



وأكد الإماراتي عبدالرحمن راشد الكويتي، أن "التصاميم الجمالية للمقاعد الرخامية التي يزدان بها إكسبو 2020 دبي، أضافت إليه حُلة جمالية، لاسيما أن هذه التصاميم تُجسد واقعياً اللغة العربية بجماليات حروفها المتنوعة".



وقال مصطفى عبده من مصر: "أن المقاعد الرخامية المصممة بحروف اللغة العربية، التي يزدان بها إكسبو2020 دبي، تعتبر فرصة جيدة لتعريف جميع الزوار بلغتنا الأم وتشجيعهم على تعلمها".



وأكد نومان وونج من هونج كونج، أنه توقف أكثر من مرة أثناء سيره مع عائلته في أنحاء إكسبو 2020 دبي، لمشاهدة المقاعد الرخامية والتقاط الصور لها، معرباً عن سعادته بهذه الفكرة التي تضع الزائر وجهاً لوجه مع لغة العرب الأم.



وأكد نصرة الله من باكستان أن: "فكرة تصميم جزء من مقاعد إكسبو 2020 دبي بهذه الطريقة، هو عمل رائع ويستحق التقدير، لأن هذه التصاميم ساهمت في تعريف الزوار بجماليات اللغة العربية وبالخط العربي الأنيق".



وتنتشر هذه المقاعد، البلغ عددها 50 مقعداً، على امتداد مناطق الموضوعات الثلاث في موقع إكسبو، وهي نتاج للتعاون بين المهندس المعماري الشهير آصف خان وخبيرة الخط العربي المقيمة في أمستردام لارا كابتان، من أجل تحويل الكلمات العربية التي اختارها الجمهور إلى أعمال فنية.



