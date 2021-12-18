ساحرة آر آند بي والبوب.. "إلها" تذهل زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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بأغانيها الساحرة المشحونة بالعاطفة وأداء مميز ممزوج بموسيقى الفانك، أذهلت الفنانة الفلبينية "إلها" معجبيها على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020، حيث تفاعل جمهورها مع أغانيها وصوتها المخملي.

وأضفت مغنية الآر آند بي والبوب، أجواء احتفالية مبهجة على مسرح دبي ميلينيوم، ليلة الجمعة، حيث مزجت أداءها الغنائي المميز بموسيقى الفانك.



إحساس "إلها" العالي لدى غنائها بلغتها الأم صنع اسمها في عالم الغناء، وجعلها ذائعة الصيت بعد فوزها عام 2015 بلقب مسابقة "ذا فويس كيدز".



وأطلقت مغنية الآر آند بي والبوب أول ألبوماتها بعنوان "إلها"، إلى جانب أغانيها المنفردة الأكثر مبيعاً، على غرار "ساساندوين"، و"إيموشنز"، و"لوف أون توب".