راشد ولطيفة وسانتا كلوز يضيئون شجرة الميلاد في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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وسط أجواء من الفرح العالمي تتضمنها مفاجآت فريدة، ينضم سانتا كلوز اليوم السبت 18 ديسمبر، إلى اثنتين من شخصيات إكسبو 2020 دبي، هما راشد ولطيفة، لإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة الوصل، إلى جانب مظاهر احتفالية أخرى تشمل إنارة قبة الوصل، والثلج، والموسيقى، تليها عروض إسقاطية آسرة. يبدأ العرض في تمام الساعة 18:15 بتوقيت دولة الإمارات ويستمر 30 دقيقة.



ويزدان إكسبو 2020 دبي بباقة من الفعاليات التي تنشر بهجة عيد الميلاد في أرجاء موقعه التي يمكن للزوار الاستمتاع بها، حيث تستعرض مجموعة من الأجنحة تقاليدها الاحتفالية، بالإضافة إلى مفاجآت فريدة في الموسم الاحتفالي.



جناح أستراليا

يحظى الأطفال (والكبار) بفرصة الانضمام إلى الكوالا "واتل"، شخصية جناح أستراليا، بأزيائها الاحتفالية، والتوجه إلى الفناء الأمامي لالتقاط الصور معها وهي تمتطي زلاجة تجرها حيوانات الكنغر. سيشاهد الزوار بالونَين في هيئة سانتا كلوز الأسترالي، أحدهما يلعب الكريكيت والآخر يمتطي لوح تزلج – وهما يختبئان بين غيوم الفناء الأمامي. وتنتظر الزوار قائمة غداء احتفالية لذيذة في مطعم "أوسي لوكال غريل"، يمكنهم الاستمتاع بعدها بتناول حلويات الأعياد والمشروبات الساخنة، بما فيها الـ"لامينغتون" والـ"بافلوفا" والـ"موكا" الساخنة المنكهة بالنعناع. سيزدان الفناء الأمامي أيضا بأضواء ملونة تشبه شجرة عيد الميلاد، مصحوبة بموسيقى احتفالية لفنانين أستراليين.



كندا

يتزين جناح كندا بديكورات احتفالية، حيث تملأ أزهار البونسيتة مدخله وشرفته، وتزدان اللافتة التي تحمل اسم كندا بتصميم ملون لقصب الحلوى. ويضاعف البهجة موظفو الجناح بأزيائهم الاحتفالية، بما فيها أزياء كعكة الزنجبيل والأشجار ورجال الثلج. ويمكن الحصول على الأطعمة والمخبوزات الاحتفالية من المطبخ.



التشيك

تحتفل جمهورية التشيك بموسم الأعياد بلمسة عصرية، حيث تضع شجرة عيد ميلاد أمام جناحها وتزيّنها برقائق ثلج أنتجتها الطابعة الثلاثية الأبعاد الموجودة في الجناح. تشهد أيام السبت من موسم عيد الميلاد ورش عمل لتطوير مهارات الأطفال، بدءا من تزيين خبز الزنجبيل التقليدي وصولا إلى صنع أكاليل عيد الميلاد الورقية. وسيقدَّم مشروب الشوكولاتة الساخن للأطفال المشاركين في الورش، فيما ستتسنى للبالغين زيارة مطعم "بوهيميا بير" لتناول المشروبات أو تذوق تشكيلة من الأطباق الاحتفالية التشيكية. وفي آخر أيام السبت الاحتفالية، الموافق 18 ديسمبر، يمكن الانضمام إلى الكاتبة "مونيكا فورنو" وهي تقرأ فصلا من كتابها "قصة لينكا"، والحصول على فرصة للفوز بنسخة من الكتاب.



الدنمارك

يقدم مطعم ومشرب "دي 2 هاف"، على سطح جناح الدنمارك، قائمة احتفالية مميزة على مدار اليوم بدءا من الساعة 12:00 بتوقيت دولة الإمارات في الأيام التالية: 17 و23 و25 و26 ديسمبر.



فنلندا

سيُحضر الجناح الفنلندي سانتا كلوز إلى إكسبو 2020 دبي لتتسنى للزوار مقابلته في الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر (من الساعة 14:00 إلى 20:00 بتوقيت دولة الإمارات).



فرنسا

يستضيف الجناح الفرنسي حفلا موسيقيا تُحييه عازفة البيانو غالينا بيسنر يوم 19 ديسمبر في الساعة 19:00 والساعة 20:00 بحسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. يمتد كل حفل موسيقي 30 دقيقة، مع باقة من الأغاني الفرنسية الاحتفالية الكلاسيكية. وفي الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، يُقدم الجناح لزواره قائمة طعام موسمية للغداء والعشاء، تتضمن أربعة أطباق، منها طبق سابايون الدافئ بالمحار ولحم البقر المشوي مع صلصة الكمأة بالكريمة. للحجز يرجى زيارة الموقع التالي: http://qrco.de/brillatsavarin



ألمانيا

يفتح مخبز ميلي كريسماس بيكري أبوابه يوميا حتى تاريخ 24 ديسمبر من الساعة 16:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت دولة الإمارات، حيث يمكن للزوار إعداد بسكويت عيد الميلاد على المسرح بمساعدة رئيس طهاة مخبز ميلي. تقام أيضا باقة من العروض الموسيقية الاحتفالية المفتوحة للجميع، وذلك يومي 17 و18 ديسمبر (من 14:30 إلى 15:30 بتوقيت دولة الإمارات)، ومن 17 إلى 21 ديسمبر (من 19:00 إلى 20:00 بتوقيت الإمارات)، ومن 22 إلى 24 ديسمبر (من 19:30 إلى 21:30 بتوقيت الإمارات)، بينما يعد الموسيقيان كونستانتين راينفيلد وبنيامين نوس بإبهار الجمهور بالعزف على الهارمونيكا والبيانو في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر (من الساعة 20:00 إلى الساعة 21:00 بتوقيت دولة الإمارات).



أيرلندا

تشهد ساحة جناح أيرلندا أداء فرقة "إكسبو بلايرز" أشهر الأغاني الاحتفالية ضمن فعاليتها "كريسماس كارول"، وذلك في 24 ديسمبر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، وفي 26 ديسمبر، تغني الفرقة للزوار تحت اسم "رِن بويز" ضمن احتفالات الجناح بيوم "رِن داي" (يوم صيد طائر النمنمة) – ويرمز طائر النمنمة إلى العام الماضي. وستزور الفرقة أيضا عددا من أجنحة إكسبو لأداء أغاني "رِن داي" التقليدية وغيرها من الأغاني الموسمية الشهيرة.



إيطاليا

تنير شجرة كريسماس مضاءة بألوان العلم الإيطالي احتفالات جناح إيطاليا بعيد الميلاد حتى 7 يناير، موفرة خلفية مثالية لمجموعة من الفعاليات الشيقة، منها "أبرتيفو إيتاليانو"، وهو عرض مذهل لعزفٍ على الكمان مصحوب بمنسق أغانٍ بارع، يقام في 23، و24، و25 ديسمبر (من الساعة 19:00 إلى 22:00 بتوقيت الإمارات).



لكسمبرغ

يقابل جناح لكسمبرغ نُزُل خشبي مستوحى من سوق موسمية حتى 27 ديسمبر، حيث يمكن الاستمتاع بتناول الحلوى والمعجنات التقليدية والمشروبات غير الكحولية. وأعدَّ كيم كيفين دي دود، وهو طاه حائز نجمة ميشلان، قائمة طعام احتفالية ستتوفر يومَي 24 و25 ديسمبر لوجبتَي الغداء والعشاء، وتضم ثلاثة أطباق من أشهى المأكولات، منها صدر البط المشوي.



نيوزيلندا

يحتفل جناح نيوزيلندا بعيد الميلاد بقائمة خاصة في مطعم "تياكي"، الذي يُعد، مساء يوم 24 ديسمبر ونهار يوم 25 ديسمبر، أطباقا احتفالية تشمل الـ"سكامبي"، وجبنة كابيتي كيكورانغي الزرقاء والبنجر، ولحم الضأن المحشو بالتفاح أو الباذنجان مع كرنب بروكسل، فضلا عن حلوى بافلوفا النيوزيلندية التقليدية المغطاة بخثارة فاكهة الكيوي.



السعر 285 درهما إماراتيا أو 380 درهما إماراتيا مع المشروبات. للحجز، يرجى زيارة الرابط التالي: http://sevn.ly/xncgxEli



الفلبين

يستشعر الزوار الأجواء الاحتفالية في جناح الفلبين، مع الترانيم التي تؤديها جوقة النادي الاجتماعي الفلبيني أيام 18 و20 و22 ديسمبر (من الساعة 18:00 إلى 21:00 بتوقيت الإمارات)، وعروض الموسيقيين الفردية يوم 19 ديسمبر ومن 21 إلى 23 ديسمبر (من 17:00 إلى 20:00 بتوقيت الإمارات).



بولندا

يمكن لزوار جناح بولندا الانغماس في ثقافة البلاد من خلال المشاركة في فعالية "ريتشوالز" (الطقوس) في الفترة من 17 إلى 31 ديسمبر، التي ينظمها معهد آدم ميسكيفيتش، والتي تتضمن الطقس التقليدي المتمثل في تبادل الأمنيات الطيبة ومشاركة الرقائق الاحتفالية. وتظهر تصميمات وصور معاصرة لمجموعة من كبار المصممين البولنديين على الرقائق، في تجسيد لمصطلحات وقيم عالمية مفهومة على مستوى العالم، مثل الحب، والاحترام، والسلام. ومن جهة أخرى، يعزف عدد من عازفي البيانو الترانيم التقليدية لعيد الميلاد في الأوقات 16:00 و18:30 و21:00 بتوقيت الإمارات يوميا، فيما يُدعى الأطفال لحضور ورشة عمل احتفالية في منطقة ورش العمل بالجناح في الطابق الأرضي.



السويد

يزور سانتا كلوز جناح السويد في 17 ديسمبر من الساعة 11:00 إلى الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات، فيما يؤدى التقليد السويدي "لوسيا"، البالغ عمره 400 عام، في 27 ديسمبر. حيث يضم الموكب المضاء بالشموع فتيات يرتدين أثوابا بيضاء طويلة بأحزمة حمراء، ويحملن أطباقا من كعك الزعفران، وبسكويت الزنجبيل، والقهوة، ويتغنين بالترانيم.



سويسرا

يبيع متجر سبرونغلي في جناح سويسرا إصدارا محدودا من صناديق الشوكولاتة ذات الطابع الاحتفالي، وبسكويت عيد الميلاد، وأشجار عيد الميلاد، ومشروب الشوكولاتة الساخن على مدار الموسم.



المملكة المتحدة

يستقبل جناح المملكة المتحدة زلاجة سانتا، فيما يحفل موسم الأعياد بالأطعمة والمشروبات والفعاليات والعروض الخاصة. ويقدَّم للعائلات والأطفال بصفة خاصة الكثير من المفاجآت واللحظات التفاعلية الجديدة. فيما يوفر مطعم ومشرب "1851" قائمة احتفالية خاصة وعروضا ترفيهية إضافية يومَي الخميس والجمعة طوال الموسم الاحتفالي.



في شهر ديسمبر، تتمثل أفضل طريقة للاستمتاع بكل ما يقدمه إكسبو 2020 دبي في شراء تذكرة احتفالية بسعر 95 درهماً إماراتياً، صالحة على مدار الشهر.

وتتوفر تفاصيل إضافية عن هذه التذكرة والفعاليات المقبلة على تطبيق إكسبو 2020 دبي وموقعه الإلكتروني.