"سناركي بابي".. مزيج ساحر من الجاز والروك والفانك في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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بمزيج ساحر من موسيقى الجاز والروك والفانك والموسيقى العالمية، قدمت فرقة "سناركي بابي" عرضاً موسيقياً على خشبة مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، بمشاركة أكثر من 20 موسيقياً.



وتُعد "سناركي بابي" فرقة متعددة الثقافات، تجمع موسيقاها بين الجاز والروك وغيرهما.



وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الموسيقيين هذه فازت بأربع جوائز غرامي، عن أفضل أداء لموسيقى الـ"آر أند بي" عام 2014، وعن أفضل ألبوم موسيقي معاصر في الأعوام 2016 و2017 و2021، وهي واحدة من أكثر الفرق تنوعا في العصر الحديث لكثرة ارتجالها دون غناء.