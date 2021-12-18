سيدة أوروغواي الأولى تفتتح معرض «سيمبراندو إمبرينديدوريس»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت سيدة أوروغواي الأولى لورينا بونس دي ليون معرضاً أقيم في إطار برنامج دعم رواد الأعمال «سيمبراندو إمبرينديدوريس» في جناح بلادها أثناء زيارتها إكسبو 2020 دبي أمس.



وتجولت السيدة الأولى في الجناح وافتتحت معرض البرنامج، الذي يهدف إلى دعم المشروعات الريادية وتحويلها إلى شركات مستدامة، فضلاً عن تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء أوروغواي.



وقدمت شرحاً موجزاً عن البرنامج، ورحبت بضيوف المعرض، الذين استمتعوا أيضاً بعرض لرقص التانغو المتميزة للثقافة اللاتينية لدول أمريكا اللاتينية.