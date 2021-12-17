عملة ذهبية تزن 130 كيلوجراماً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استعرض الجناح التشيكي في «إكسبو 2020 دبي» عملة ذهبية عملاقة تزن 130 كجم ويبلغ قطرها 53.5 سنتيمتراً وعمقها 4.8 سنتيمترات، ومصنوعة من الذهب الخالص، قيمتها 100 مليون كرونة تشيكية وهي قطعة وحيدة غير معروضة للبيع تم إصدارها من قبل البنك الوطني التشيكي في 2019 بمناسبة الاحتفالات بالذكرى المئوية لـتأسيس جمهورية التشيك.



حطمت هذه العملة رقماً قياسياً عالمياً، حيث أصبحت أكبر عملة مطحونة في العالم، وأكبر عملة ذهبية في أوروبا وثاني أكبر عملة ذهبية في العالم.



كان إنتاج هذه العملة الضخمة، التي تخلد أيضاً ذكرى فصل النظام النقدي التشيكوسلوفاكي عن النظام النقدي النمساوي المجري، عملاً مشتركاً بين دار سك العملة التشيكية ودار سك العملة النمساوية.



مسابقة



ولاختيار التصميم الفني للعملة المعدنية، أجرى البنك الوطني التشيكي مسابقة شارك فيها 14 نحاتاً وقدموا 12 تصميماً مختلفاً، ومُنحت الجائزة الأولى للنحات الشهير فلاديمير أوبل الذي رسم على الوجه ختم التحقق، الذي استخدمته السلطات التشيكوسلوفاكية في عام 1919 لتسمية الأوراق النقدية النمساوية المجرية، مصحوباً بالشعار الحالي للبنك الوطني التشيكي. وعلى الظهر أسد مزدوج الذيل مصحوباً بزخرفة أشهر عملة تشيكوسلوفاكية من عام 1922.