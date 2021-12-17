«بذور المستقبل» تطرح بحديقة الحكايات في جناح أذربيجان

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تروي حديقة الحكايات في جناح أذربيجان التنوع البيولوجي والثقافي لدى هذا البلد، عبر شاشات عملاقة ومجسمات تعكس الألوان والإضاءة المبهرة اللافتة للزوار من خلال عرض المناظر الطبيعية الجغرافية المختلفة، ومناطق المناخ، والتقاليد الثقافية المتنوعة في أذربيجان، ويركز الجناح على الطبيعة وأهمية الاستثمار والمشاركة في استعادة التوازن البيئي لسلامة الكون من التلوث، وتضم الحديقة زهوراً ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، تضيء عند مرور الزوار بجانبها، وبعض الزهور تفتح بمجرد وضع يد الزائر فوق جهاز إلكتروني بالقرب منها لتكشف عن رموز مرتبطة بمواضيع الجناح، وأنواع أخرى من الزهور تضيء بألوان مختلفة تضفي على تجربة الزوار المتعة والمعرفة والنظرة المستقبلية من خلال دوار عجلة الحياة لتعكس الشعار الذي اتخذه الجناح في «إكسبو 2020 دبي» والمتمثل في «بذور المستقبل»، باعتبار أن الاستثمار في المستقبل يمكن الناس من تأمين غدٍ مستدام.



الاستثمار في المستقبل



ويعتبر الجناح الأذري مستوحى من الطبيعة ويحاكي الأوراق والشجر، ويحفز زواره على التفكير في دورهم في التأثير على المنظومات البيئية والاجتماعية ويدعوهم للاستثمار في المستقبل، واختار القائمون على التصميم «بذور المستقبل» شعاراً رسمياً للجناح، في رسالة مفادها أن الاستثمار في المستقبل اليوم يتيح للشعوب تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئات معيشتهم وعملهم، حيث يتيح الجناح لزواره فرصة إدراك دورهم في التأثير على المنظومات البيئية والاجتماعية من حولهم.



ويرمز السقف المصمم على شكل ورقة شجر إلى عملية الطاقة اللانهائية، وتحوّل كل ورقة طاقة الشمس إلى طاقة حيوية، ويتكون سقف الجناح من الوسادات الهوائية لتخفيض درجات الحرارة المرتفعة، ويستخدم الجناح الطاقة الشمسية، والتهوية الطبيعية، وتقنية حصاد مياه الأمطار.



كما يوجد شاشة تفاعلية تعرض قصة العاصمة باكو، التي شهدت خلال السنوات الماضية طفرة نوعية، كنموذج للتقدم التكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم، وتستعرض الإرث التاريخي للمدينة ورحلتها عبر في التطور والتنمية المستدامة.



استدامة



وتم تصميم الجناح ليوفر لزوار المعرض العالمي وجهة مثالية للتفكير في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة. وتبلغ مساحة المبنى 2086 متراً مربعاً بالإضافة إلى 1300 متر مربع من الحدائق ومسارات المشي.



تم تصميم الجناح بشكل يتيح إعادة تدوير واستخدام نحو 75% من مواد البناء المستخدمة. ويقوم نهج تصميم الجناح على ثلاثة مبادئ أولها تقليص الاعتماد على المواد والطاقة والماء وغيرها من المصادر من خلال ضمان خفض الطلب منذ البداية، من خلال استخدام تدابير عدة مثل الإضاءة والتهوية الطبيعية والتظليل الخارجي. أما المبدأ الثاني فهو ضمان استخدام المواد والنظم بمسؤولية وكفاءة عبر تقليص الكميات المهدورة من الطاقة أو الماء وتوفير الحرارة والتبريد والطاقة والمياه من مصادر في الموقع. بينما يتمثل المبدأ الثالث في توريد كل المتطلبات الأخرى من مصادر مستدامة لتقليص الانبعاثات الكربونية الناجمة مثل استخدام الطاقة الشمسية أو جمع مياه الأمطار.



هوية وطنية



ويمكن لزوار الجناح التعرف إلى الهوية الوطنية والثقافية لأذربيجان والاستمتاع بعروض بصرية وسمعية يوضح تنوع المناظر الخلابة بأذربيجان، إلى جانب الاطلاع على الأحجار التي تضرب في عمق التاريخ، فضلاً عن العروض الفنية والموسيقية التي تعكس هوية الشعب الأذري.